Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB
A4Tech представляет надежную и эргономичную проводную мышь, спроектированную специально для использования с ПК. Эта модель отличается утонченным черным дизайном и оптимизирована для правой руки, что обеспечивает комфортное и естественное управление. A4Tech гарантирует стабильность и точность при каждом движении благодаря высокочувствительному оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi. С подключением через интерфейс USB Type-A, данная мышь обеспечивает быстрый и надежный обмен данными, что особенно важно при выполнении ответственных задач и долгих рабочих сессий. Несмотря на вес в 105 грамм, данная модель сохраняет отличную маневренность, позволяя пользователям работать эффективно и с удовольствием. Отсутствие бесшумных кнопок компенсируется высоким уровнем производительности и долговечности, которые так присущи продукции A4Tech. Эта мышь станет отличным помощником для повседневных задач любого пользователя, ценящего качество и удобство.
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