Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541)
Мышь Oklick — это идеальный выбор для пользователей, которым требуется надежное и удобное устройство для повседневной работы с ПК. Выполненная в стильном черном цвете, эта проводная мышь поддерживает подключение через интерфейс USB Type-A, обеспечивая простоту и стабильность соединения без задержек. Длина провода составляет 1.5 метра, что предоставляет достаточную свободу движений для комфортного использования за рабочим столом. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране, будь то работа в офисных приложениях или развлечения. Эргономичный дизайн мыши с учетом хвата для правой руки способствует снижению усталости при длительном использовании, а вес в 92 грамма создает оптимальный баланс между легкостью и устойчивостью. Бренд Oklick предлагает надежное качество и долговечность, что делает эту мышь отличным выбором для любой задачи.
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