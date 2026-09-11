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Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541)

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Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 1
Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 2
Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 3
Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 4
Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 5
Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 6
Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 7
Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 8
Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 9
Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 10
Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 11
Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 1
  • Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 2
  • Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 3
  • Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 4
  • Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 5
  • Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 6
  • Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 7
  • Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 8
  • Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 9
  • Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 10
  • Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 11
  • Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540612
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
70х35х135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541)

Мышь Oklick — это идеальный выбор для пользователей, которым требуется надежное и удобное устройство для повседневной работы с ПК. Выполненная в стильном черном цвете, эта проводная мышь поддерживает подключение через интерфейс USB Type-A, обеспечивая простоту и стабильность соединения без задержек. Длина провода составляет 1.5 метра, что предоставляет достаточную свободу движений для комфортного использования за рабочим столом. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране, будь то работа в офисных приложениях или развлечения. Эргономичный дизайн мыши с учетом хвата для правой руки способствует снижению усталости при длительном использовании, а вес в 92 грамма создает оптимальный баланс между легкостью и устойчивостью. Бренд Oklick предлагает надежное качество и долговечность, что делает эту мышь отличным выбором для любой задачи.

Отзывы о товаре Мышь Oklick GMNG 703GM черный (1533541)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
70х35х135
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это идеальный выбор для пользователей, которым требуется надежное и удобное устройство для повседневной работы с ПК. Выполненная в стильном черном цвете, эта проводная мышь поддерживает подключение через интерфейс USB Type-A, обеспечивая простоту и стабильность соединения без задержек. Длина провода составляет 1.5 метра, что предоставляет достаточную свободу движений для комфортного использования за рабочим столом. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране, будь то работа в офисных приложениях или развлечения. Эргономичный дизайн мыши с учетом хвата для правой руки способствует снижению усталости при длительном использовании, а вес в 92 грамма создает оптимальный баланс между легкостью и устойчивостью. Бренд Oklick предлагает надежное качество и долговечность, что делает эту мышь отличным выбором для любой задачи.
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Отзывы


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