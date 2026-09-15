Top.Mail.Ru
Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 1
Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 2
Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 3
Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 4
Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 5
Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 6
Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 7
Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
  • Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 1
  • Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 2
  • Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 3
  • Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 4
  • Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 5
  • Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 6
  • Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 7
  • Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503)
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
90х40х128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503)

Беспроводная мышь Defender Uran GM-503 в черном корпусе предназначена для правшей. У нее семь кнопок и одно колесико. Модель оснащена оптическим сенсором, разрешение которого можно изменять в диапазоне 1200/2400/3200 DPI. Мышь работает от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 400 мА*ч. В зависимости от интенсивности использования время его функционирования варьируется в диапазоне от 10 до 240 часов. Максимальное ускорение мыши — 10 g. Частота обработки кадров составляет 3400 в секунду. Модель совместима с компьютерами на операционной системе Windows и macOS. На корпусе есть специальная подставка под большой палец. Модель оснащена встроенной переливающейся подсветкой. При необходимости ее можно отключить.

Отзывы о товаре Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
90х40х128
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь Defender Uran GM-503 в черном корпусе предназначена для правшей. У нее семь кнопок и одно колесико. Модель оснащена оптическим сенсором, разрешение которого можно изменять в диапазоне 1200/2400/3200 DPI. Мышь работает от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 400 мА*ч. В зависимости от интенсивности использования время его функционирования варьируется в диапазоне от 10 до 240 часов. Максимальное ускорение мыши — 10 g. Частота обработки кадров составляет 3400 в секунду. Модель совместима с компьютерами на операционной системе Windows и macOS. На корпусе есть специальная подставка под большой палец. Модель оснащена встроенной переливающейся подсветкой. При необходимости ее можно отключить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...