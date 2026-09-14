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Мышь Оклик 780GW черный (1903012) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 780GW черный (1903012)

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Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 1
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Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 6
Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 7
Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 8
Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 9
Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 10
Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 11
Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 12
Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 1
  • Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 2
  • Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 3
  • Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 4
  • Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 5
  • Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 6
  • Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 7
  • Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 8
  • Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 9
  • Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 10
  • Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 11
  • Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 12
  • Мышь Оклик 780GW черный (1903012) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727709
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
198

Описание товара Мышь Оклик 780GW черный (1903012)

Мышь Oklick – это универсальное устройство, идеально подходящее как для повседневной работы, так и для увлекательных игровых сессий. Она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, что обеспечивает отличную точность и быстродействие при любых задачах. Мышь поддерживает как проводное подключение через USB Type-A, так и беспроводную связь с радиусом действия до 10 метров, что даёт пользователю большую свободу передвижения. Эргономичный дизайн мыши разработан с учетом предпочтений пользователей, предпочитающих хват для правой руки, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Чёрный цвет корпуса придаёт устройству стильный и строгий внешний вид. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, что избавляет от необходимости постоянной замены батареек, позволяя сконцентрироваться на главном. Устройство весит всего 85 граммов, что делает его лёгким и удобным в управлении. Длина провода составляет 1,5 метра, обеспечивая необходимую свободу действий, когда вы используете проводное подключение. Мышь Oklick станет отличным выбором для геймеров, так как разработана с учетом их потребностей в скорости и точности. Не упустите возможность повысить эффективность и комфорт вашей работы или игры с этим надежным устройством.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 780GW черный (1903012)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick – это универсальное устройство, идеально подходящее как для повседневной работы, так и для увлекательных игровых сессий. Она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, что обеспечивает отличную точность и быстродействие при любых задачах. Мышь поддерживает как проводное подключение через USB Type-A, так и беспроводную связь с радиусом действия до 10 метров, что даёт пользователю большую свободу передвижения. Эргономичный дизайн мыши разработан с учетом предпочтений пользователей, предпочитающих хват для правой руки, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Чёрный цвет корпуса придаёт устройству стильный и строгий внешний вид. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, что избавляет от необходимости постоянной замены батареек, позволяя сконцентрироваться на главном. Устройство весит всего 85 граммов, что делает его лёгким и удобным в управлении. Длина провода составляет 1,5 метра, обеспечивая необходимую свободу действий, когда вы используете проводное подключение. Мышь Oklick станет отличным выбором для геймеров, так как разработана с учетом их потребностей в скорости и точности. Не упустите возможность повысить эффективность и комфорт вашей работы или игры с этим надежным устройством.
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Отзывы


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