Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный
Мышь A4TECH - идеальное решение для пользователей, которым требуется надежное и удобное устройство для работы за ПК. Эта проводная мышь оснащена 1.5-метровым кабелем, обеспечивающим свободу передвижения и удобное подключение к вашему компьютеру через стандартный интерфейс USB Type-A. Тип сенсора у этой модели - оптический, с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точность и плавность движения курсора на экране. Мышь разработана с учетом анатомических особенностей правой руки, обеспечивая комфортный хват длительное время. Черный цвет корпуса придает устройству стильный и универсальный вид, подходящий для любого рабочего пространства. Наличие бесшумных кнопок позволяет работать в тишине, не отвлекая коллег или членов семьи. A4TECH - это бренд, известный своим качеством и инновационным подходом, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и надежности этой мыши. Она станет отличным выбором как для профессиональной работы, так и для повседневного использования.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Бесшумные игровые мыши
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