Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 541425
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
77х41х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х8
Вес, г.
150
Описание товара Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G)
Мыши и клавиатуры Acer обеспечивают высокую точность и большой комфорт при выполнении поставленных задач. Беспроводные мыши и клавиатуры функционирую на расстоянии, а стилусы позволяют писать на смартфоне или планшете без дополнительных усилий.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
77х41х108
Страна производитель
Китай
Мыши и клавиатуры Acer обеспечивают высокую точность и большой комфорт при выполнении поставленных задач. Беспроводные мыши и клавиатуры функционирую на расстоянии, а стилусы позволяют писать на смартфоне или планшете без дополнительных усилий.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
нормальная мышка, спустя полгодп работает отлично, без нареканий. дополнительными кнопками можно листать вперёд назад
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка очень удобная. Работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Просто великолепно Удобно лежит в крупной руке. Сама компактная. Ношу с ноутбуком. Есть очень удобное штатное гнездо для комплектного свистка адаптера.
Достоинства:
Комментарий:
мышка хорошая, но после 7 месяцев пользования начался небольшой скрип при пролистывании колёсика мышки и при серфинге сайтов и программ начинает подтормаживать это пролистывание, т.е появляются подёргивания при пролистывании чего либо, мышку эксплуатировал аккуратно, не играю в игры и не очень много пользовался мышкой, но все таки это произошло, в остальном нормально, судите дальше сами. (Дополнение к отзыву на следующий день. Можно просто подуть в отверстие где колесик мышки и все будет работать )
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно работает, очень эргономичная Сколько хватит ее в режиме эксплуатации не знаю, на данный момент за организацию, доставку, качество пять звезд
Достоинства:
Комментарий:
Самое главное, есть кнопка включения и выключения мышки
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. В комплекте идет батарейка
Достоинства:
Комментарий:
Отличная беспроводная мышь Acer OMR140! Я использую эту мышь уже несколько недель, и она полностью оправдала мои ожидания. Во-первых, дизайн очень стильный и современный, что приятно радует глаз. Она удобно лежит в руке, даже при длительном использовании не вызывает усталости. Беспроводное соединение работает безупречно — никаких задержек или сбоев. Я оценил дальность действия: могу спокойно работать на расстоянии от компьютера, не переживая о потере сигнала. Батарея также радует своей долговечностью — я не менял её уже несколько недель! Кнопки нажимаются четко и с приятным откликом, а возможность настройки чувствительности делает эту мышь универсальным инструментом для работы и игр. В целом, я очень доволен покупкой и рекомендую Acer OMR140 всем, кто ищет качественную и надежную беспроводную мышь!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, беру уже вторую, теперь и дома и на работе удобные мышки. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка отличная, не сразу нашла usb токен, как оказалось он был в самой мышке внутри, где батарейка. Тактильно очень приятная мышка и батарейка уже была в комплекте, что порадовало.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь. Работает отлично даже без коврика.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отличная, отклик быстрый, расстояние большое (работает даже из другой комнаты). В руке сидит очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Мышка удобная, можно работать с любого места, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка пришла в хорошем состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
Минусы. Очень легкая, Анатомия не подходит для большой руки. Плюсы не дорогая, Доп. кнопки. Итог нужно ее утяжелить и будет норм
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная,то что искали.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, форма удобная .Пришло все целое!
Достоинства:
Комментарий:
Очень классные первые впечатления. Советую!!!)))
Достоинства:
Комментарий:
мышка работает отлично, пришла хорошо запакованная. батарейка внутри всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь!) в пользовании 4 месяца всё работает. Брал для работы, пользуюсь каждый день. Всегда брал только logitech, но они сейчас неоправданно дорогие(
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная мышь, пользуюсь с удовольствием!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, в меру шумная, удобная для руки.
Достоинства:
Комментарий:
по акции за 600р хороший вариант
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятно рука ложится. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Иногда дёргается курсор, а так норм
Достоинства:
Комментарий:
Работаю этой мышью месяца 2. Всё отлично
Купить Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G) - по цене 660 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Acer OMR140 черный (ZL.MCEEE.00G)
Достоинства:
Комментарий:
нормальная мышка, спустя полгодп работает отлично, без нареканий. дополнительными кнопками можно листать вперёд назад
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка очень удобная. Работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Просто великолепно Удобно лежит в крупной руке. Сама компактная. Ношу с ноутбуком. Есть очень удобное штатное гнездо для комплектного свистка адаптера.
Достоинства:
Комментарий:
мышка хорошая, но после 7 месяцев пользования начался небольшой скрип при пролистывании колёсика мышки и при серфинге сайтов и программ начинает подтормаживать это пролистывание, т.е появляются подёргивания при пролистывании чего либо, мышку эксплуатировал аккуратно, не играю в игры и не очень много пользовался мышкой, но все таки это произошло, в остальном нормально, судите дальше сами. (Дополнение к отзыву на следующий день. Можно просто подуть в отверстие где колесик мышки и все будет работать )
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно работает, очень эргономичная Сколько хватит ее в режиме эксплуатации не знаю, на данный момент за организацию, доставку, качество пять звезд
Достоинства:
Комментарий:
Самое главное, есть кнопка включения и выключения мышки
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. В комплекте идет батарейка
Достоинства:
Комментарий:
Отличная беспроводная мышь Acer OMR140! Я использую эту мышь уже несколько недель, и она полностью оправдала мои ожидания. Во-первых, дизайн очень стильный и современный, что приятно радует глаз. Она удобно лежит в руке, даже при длительном использовании не вызывает усталости. Беспроводное соединение работает безупречно — никаких задержек или сбоев. Я оценил дальность действия: могу спокойно работать на расстоянии от компьютера, не переживая о потере сигнала. Батарея также радует своей долговечностью — я не менял её уже несколько недель! Кнопки нажимаются четко и с приятным откликом, а возможность настройки чувствительности делает эту мышь универсальным инструментом для работы и игр. В целом, я очень доволен покупкой и рекомендую Acer OMR140 всем, кто ищет качественную и надежную беспроводную мышь!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, беру уже вторую, теперь и дома и на работе удобные мышки. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка отличная, не сразу нашла usb токен, как оказалось он был в самой мышке внутри, где батарейка. Тактильно очень приятная мышка и батарейка уже была в комплекте, что порадовало.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь. Работает отлично даже без коврика.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отличная, отклик быстрый, расстояние большое (работает даже из другой комнаты). В руке сидит очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Мышка удобная, можно работать с любого места, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка пришла в хорошем состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
Минусы. Очень легкая, Анатомия не подходит для большой руки. Плюсы не дорогая, Доп. кнопки. Итог нужно ее утяжелить и будет норм
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная,то что искали.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, форма удобная .Пришло все целое!
Достоинства:
Комментарий:
Очень классные первые впечатления. Советую!!!)))
Достоинства:
Комментарий:
мышка работает отлично, пришла хорошо запакованная. батарейка внутри всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь!) в пользовании 4 месяца всё работает. Брал для работы, пользуюсь каждый день. Всегда брал только logitech, но они сейчас неоправданно дорогие(
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная мышь, пользуюсь с удовольствием!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, в меру шумная, удобная для руки.
Достоинства:
Комментарий:
по акции за 600р хороший вариант
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятно рука ложится. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Иногда дёргается курсор, а так норм
Достоинства:
Комментарий:
Работаю этой мышью месяца 2. Всё отлично