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Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928)

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Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928) - фото 1
Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928) - фото 2
Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928) - фото 3
Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928) - фото 4
Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928) - фото 1
  • Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928) - фото 2
  • Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928) - фото 3
  • Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928) - фото 4
  • Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
710 руб.  990 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648754
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928)
710 руб. -28%
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928)

Мышь проводная Defender Bulletstorm GM-928 не оставит равнодушными самых требовательных пользователей, питающих слабость к оригинальным аксессуарам. Представленную модель украшает запоминающийся принт в виде черепов различных оттенков, а встроенная RGB-подсветка придает ей неповторимый характер, подчеркивая индивидуальность пользователя. Чтобы сделать мышь проводную Defender Bulletstorm GM-928 впечатляюще чувствительной, производитель положил в основу оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 7200 dpi и возможностью его регулировки. Нанесенное на корпус покрытие является гарантом удобного захвата устройства без вероятности скольжения. Длинный 1.5-метровый кабель может похвастаться наличием тканевой оплетки, уберегающей от образования заломов.

Отзывы о товаре Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь проводная Defender Bulletstorm GM-928 не оставит равнодушными самых требовательных пользователей, питающих слабость к оригинальным аксессуарам. Представленную модель украшает запоминающийся принт в виде черепов различных оттенков, а встроенная RGB-подсветка придает ей неповторимый характер, подчеркивая индивидуальность пользователя. Чтобы сделать мышь проводную Defender Bulletstorm GM-928 впечатляюще чувствительной, производитель положил в основу оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 7200 dpi и возможностью его регулировки. Нанесенное на корпус покрытие является гарантом удобного захвата устройства без вероятности скольжения. Длинный 1.5-метровый кабель может похвастаться наличием тканевой оплетки, уберегающей от образования заломов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928) - по цене 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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