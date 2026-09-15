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Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646)

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Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 5
Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 6
Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 6
  • Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640460
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646)
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646)

Мышь Logitech – это сочетание элегантного дизайна и высокой функциональности, идеально подходящее для повседневного использования. Компактная и легкая, весом всего 71 г, она обеспечивает удобство и комфорт даже при длительной работе. Беспроводное подключение через радиоканал с радиусом действия до 10 метров позволяет свободно перемещаться, не беспокоясь о запутанных проводах. Серый корпус мыши стильно сочетается с любым рабочим пространством, а современный оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точное и плавное управление курсором. Мышь оснащена удобным интерфейсом подключения, что делает ее прекрасным выбором для использования как дома, так и в офисе. Эта модель питается от одной батарейки типа АА, что гарантирует долгую работу без частой замены элемент питания. Продукция бренда Logitech известна своим качеством и надежностью, и эта мышь не является исключением, предлагая пользователям комфорт и простоту в использовании.



Теги товара: для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech – это сочетание элегантного дизайна и высокой функциональности, идеально подходящее для повседневного использования. Компактная и легкая, весом всего 71 г, она обеспечивает удобство и комфорт даже при длительной работе. Беспроводное подключение через радиоканал с радиусом действия до 10 метров позволяет свободно перемещаться, не беспокоясь о запутанных проводах. Серый корпус мыши стильно сочетается с любым рабочим пространством, а современный оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точное и плавное управление курсором. Мышь оснащена удобным интерфейсом подключения, что делает ее прекрасным выбором для использования как дома, так и в офисе. Эта модель питается от одной батарейки типа АА, что гарантирует долгую работу без частой замены элемент питания. Продукция бренда Logitech известна своим качеством и надежностью, и эта мышь не является исключением, предлагая пользователям комфорт и простоту в использовании.


Теги товара: для дизайнеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646) - стоимость товара 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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