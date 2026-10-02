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Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but)

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Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 324509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but)
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
35x108x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х9
Вес, г.
180

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but)

Мышь A4Tech – это стильное и надежное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Выполненная в классическом синем и черном цветах, она не только функциональна, но и эстетично дополняет рабочее пространство. Основные характеристики данной модели включают в себя проводное подключение через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильную и быструю передачу данных без задержек. Длина провода составляет 1,5 метра, обеспечивая удобство в использовании и свободу перемещения. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает высокую точность и отзывчивость движения курсора, идеально подходящую как для работы, так и для игр. Вес устройства составляет 110 грамм, что делает его достаточно легким для комфортного использования в течение длительного времени, но при этом достаточно тяжелым для устойчивости и точности. Эта модель - отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество и комфорт в работе за компьютером, предлагаемый надежным брендом A4Tech.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
35x108x64
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech – это стильное и надежное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Выполненная в классическом синем и черном цветах, она не только функциональна, но и эстетично дополняет рабочее пространство. Основные характеристики данной модели включают в себя проводное подключение через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильную и быструю передачу данных без задержек. Длина провода составляет 1,5 метра, обеспечивая удобство в использовании и свободу перемещения. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает высокую точность и отзывчивость движения курсора, идеально подходящую как для работы, так и для игр. Вес устройства составляет 110 грамм, что делает его достаточно легким для комфортного использования в течение длительного времени, но при этом достаточно тяжелым для устойчивости и точности. Эта модель - отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество и комфорт в работе за компьютером, предлагаемый надежным брендом A4Tech.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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