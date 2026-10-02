Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but)
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but)
Мышь A4Tech – это стильное и надежное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Выполненная в классическом синем и черном цветах, она не только функциональна, но и эстетично дополняет рабочее пространство. Основные характеристики данной модели включают в себя проводное подключение через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильную и быструю передачу данных без задержек. Длина провода составляет 1,5 метра, обеспечивая удобство в использовании и свободу перемещения. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает высокую точность и отзывчивость движения курсора, идеально подходящую как для работы, так и для игр. Вес устройства составляет 110 грамм, что делает его достаточно легким для комфортного использования в течение длительного времени, но при этом достаточно тяжелым для устойчивости и точности. Эта модель - отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество и комфорт в работе за компьютером, предлагаемый надежным брендом A4Tech.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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