Мышь Genius NX-7005 белая (31030017401)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Genius NX-7005 белая (31030017401)
Мышь беспроводная Genius NetScroll NX-7005 будет полезна при использовании совместно со стационарными и мобильными компьютерами. Для подключения к компьютеру используется компактный USB-ресивер. Вы сможете использовать манипулятор на расстоянии до 10 м от приемника беспроводного сигнала: этот параметр обеспечивает возможность пользоваться мышью для проведения презентаций или управления домашним мультимедиа-центром. Максимальное разрешение оптического датчика равно 1200 dpi: мышь характеризуется высокой точностью позиционирования. Благодаря симметричной форме корпуса Genius NetScroll NX-7005 может использоваться левшой и правшой. Модель не требует большого количества элементов питания: мышь использует одну батарейку типа AA. Допускается применение аккумулятора соответствующего типа. Преимуществом модели является компактность корпуса: его габаритные размеры составляют 58x39x100 мм. Масса манипулятора невысока: она равна 56 г. При изготовлении мыши использовался матовый пластик
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