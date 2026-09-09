Мышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 155752
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.45
Габариты (ШxВxД), мм
65x40x116
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
183
Описание товара Мышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB
Мышка A4Tech V-Track Padless N-708X-1 снабжена оптическим сенсором с очень мощным излучателем. Благодаря этому она может работать даже на поверхностях с глубоким рельефом – например, на мягкой ткани или мехе.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.45
Габариты (ШxВxД), мм
65x40x116
Страна производитель
Китай
Мышка A4Tech V-Track Padless N-708X-1 снабжена оптическим сенсором с очень мощным излучателем. Благодаря этому она может работать даже на поверхностях с глубоким рельефом – например, на мягкой ткани или мехе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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