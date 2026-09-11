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Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black

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Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 10
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Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 12
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Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654263
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Габариты (ШxВxД), мм
64x36x109
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
183

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black

Мышь A4Tech – это надежное и удобное устройство для повседневной работы с ноутбуком. Благодаря своему серому цвету и элегантному дизайну, она прекрасно дополнит любой рабочий стол. С весом всего 74 грамма мышь обеспечит комфортное использование в течение долгих часов. К устройству прилагается провод длиной 1,5 метра, что позволяет свободно перемещаться без ограничений в трансляции данных, благодаря проводному подключению через интерфейс USB Type-A. Тип подключения – проводное, что обеспечивает стабильную и надежную связь с устройством без задержек. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, который обеспечивает плавное и отзывчивое движение курсора. Это делает ее идеальным выбором для повседневной работы или выполнения задач, требующих высокой точности. Подходящая как для дома, так и для офиса, мышь A4Tech создана для комфортного использования и долговечности, что делает ее прекрасным выбором для вашего ноутбука.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Габариты (ШxВxД), мм
64x36x109
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech – это надежное и удобное устройство для повседневной работы с ноутбуком. Благодаря своему серому цвету и элегантному дизайну, она прекрасно дополнит любой рабочий стол. С весом всего 74 грамма мышь обеспечит комфортное использование в течение долгих часов. К устройству прилагается провод длиной 1,5 метра, что позволяет свободно перемещаться без ограничений в трансляции данных, благодаря проводному подключению через интерфейс USB Type-A. Тип подключения – проводное, что обеспечивает стабильную и надежную связь с устройством без задержек. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, который обеспечивает плавное и отзывчивое движение курсора. Это делает ее идеальным выбором для повседневной работы или выполнения задач, требующих высокой точности. Подходящая как для дома, так и для офиса, мышь A4Tech создана для комфортного использования и долговечности, что делает ее прекрасным выбором для вашего ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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