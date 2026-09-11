Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM26 Grey-Black
Мышь A4Tech – это надежное и удобное устройство для повседневной работы с ноутбуком. Благодаря своему серому цвету и элегантному дизайну, она прекрасно дополнит любой рабочий стол. С весом всего 74 грамма мышь обеспечит комфортное использование в течение долгих часов. К устройству прилагается провод длиной 1,5 метра, что позволяет свободно перемещаться без ограничений в трансляции данных, благодаря проводному подключению через интерфейс USB Type-A. Тип подключения – проводное, что обеспечивает стабильную и надежную связь с устройством без задержек. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, который обеспечивает плавное и отзывчивое движение курсора. Это делает ее идеальным выбором для повседневной работы или выполнения задач, требующих высокой точности. Подходящая как для дома, так и для офиса, мышь A4Tech создана для комфортного использования и долговечности, что делает ее прекрасным выбором для вашего ноутбука.
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Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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