Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 516MW черный/серебристый (1978689)
Мышь Oklick — это универсальное устройство, идеально подходящее для пользователей, ценящих комфорт и надежность. Элегантное сочетание серебристого и черного цветов делает эту мышь стильным дополнением к вашему рабочему пространству. Она разработана специально для правшей и обеспечивает удобный хват для длительной работы. Беспроводная технология с радиусом действия до 10 метров позволяет легко управлять устройством без ограничений. Мышь поддерживает два типа подключения: радиоканал и Bluetooth, что обеспечивает гибкость и удобство в использовании с различными устройствами. Oklick оснащена бесшумными кнопками, что делает её отличным выбором для работы в офисах и общественных пространствах. С оптическим сенсором разрешением 1600 dpi обеспечивается плавное и точное перемещение курсора по экрану. Для питания устройства требуется всего одна батарейка типа АА. С компактным весом в 63 грамма, эта мышь станет вашим надежным помощником в любой ситуации, где бы вы ни находились.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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