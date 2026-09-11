Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12 белый
Мышь A4Tech — это легкое и стильное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Выполненная в элегантном белом цвете, она станет гармоничным дополнением к вашему рабочему месту. Эта беспроводная мышь обеспечивает свободу передвижения благодаря радиусу действия до 10 метров, что позволяет комфортно работать на расстоянии. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, она гарантирует точность и плавность движений, что особенно важно для работы с документами и графическими приложениями. Подключение по радиоканалу делает эксплуатацию устройства еще более удобной и простой, устраняя необходимость в дополнительных проводах. Бренд A4Tech славится своей надежностью и инновационными решениями, и данная мышь — не исключение. Ее эргономичный дизайн обеспечивает комфорт даже при длительном использовании, а качество материалов гарантирует долгий срок службы. Независимо от того, работаете ли вы в офисе или дома, беспроводная мышь A4Tech станет вашим надежным помощником в компьютерных задачах.
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Теги товара: Для левшей, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для левшей, Белые
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