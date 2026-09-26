Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red
Мышь LOGITECH — это высококачественное беспроводное устройство, созданное для универсального использования, будь то работа, учеба или развлечения. Благодаря весу всего 75 грамм, она обеспечивает легкость и комфорт в использовании, что особенно важно при длительной работе за компьютером. Эта мышь использует радиоканал для подключения, что гарантирует надежную связь на расстоянии до 10 метров, позволяя вам оставаться продуктивными без привязки к рабочему месту. Беспроводное подключение избавляет от неудобства с проводами и дает больше свободы движений. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точное и плавное отслеживание курсора, что идеально подходит как для стандартных офисных задач, так и для более требовательных приложений. Как и вся продукция от всемирно известного бренда Logitech, эта мышь отличается высокой надежностью и долговечностью, что делает её отличным выбором для пользователей, ищущих качественное и удобное решение для работы с компьютером.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитМышь Acer OMR070 (ZL.MCEEE.00D) черный
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646)
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F)
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитМышь Acer OMR040 (ZL.MCEEE.00A) черный
-
В наличииЦена 710 руб. 990 руб.178 руб. в СплитМышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928)
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитМышь Acer OMR312 бежевый (ZL.MCECC.037)
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитМышь Acer OMR301 (ZL.MCECC.01S) синий
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитМышь Acer OMR301 (ZL.MCECC.01T) черный
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red