Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
красный, черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 301433
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
690 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
красный, черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
80x37x120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100
Описание товара Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR
Крупная асимметричная мышь с дополнительными кнопками управления под большим пальцем правой руки. Будет удобна правшам с крупной ладонью. Отключаемая подсветка. В комплекте кабель USB Type-A - MicroUSB Type-B для подзарядки встроенного аккумулятора.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый
-
В наличииЦена 660 руб. 1 200 руб.165 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but)
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646)
-
В наличииЦена 660 руб. 1 240 руб.165 руб. в СплитМышь Genius NX-8008S Grey
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитМышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный
-
В наличииЦена 670 руб. 1 120 руб.168 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10S White
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитМышь Defender URAN GM-503 BLACK (52503)
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE)
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10S черный/серый (FM10S USB GREY)
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитМышь Оклик 896G черный (1431690)
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитМышь Acer OMR312 бежевый (ZL.MCECC.037)
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
красный, черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
80x37x120
Страна производитель
Китай
Крупная асимметричная мышь с дополнительными кнопками управления под большим пальцем правой руки. Будет удобна правшам с крупной ладонью. Отключаемая подсветка. В комплекте кабель USB Type-A - MicroUSB Type-B для подзарядки встроенного аккумулятора.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR