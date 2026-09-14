Мышь Genius NX-7010 Gray (31030018405)
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Характеристики
Описание товара Мышь Genius NX-7010 Gray (31030018405)
3-кнопочная мышь беспроводная Genius NX-7010 [31030018405] в черно-сером корпусе из матового пластика практична благодаря неподверженности появлению следов пальцев и других загрязнений. Симметричное устройство подходит для хвата правой или левой рукой. Модель оснащена оптическим светодиодным датчиком BlueEye, разрешение которого можно менять в зависимости от параметров экрана и необходимой скорости перемещения курсора. Доступны 3 значения – 800, 1200 и 1600 dpi. Мышь беспроводная Genius NX-7010 [31030018405] ориентирована на комплектацию универсальных домашних и офисных компьютеров. Устройство с массой 57 г не создает избыточную нагрузку на руку. Мышь подключается к ПК по радиоканалу с помощью миниатюрного USB-приемника сигнала, для хранения которого предусмотрен специальный отсек в корпусе. Источник питания манипулятора – аккумулятор или батарейка AA.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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