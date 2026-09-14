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Мышь Genius NX-7010 Gray (31030018405) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Genius NX-7010 Gray (31030018405)

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Мышь Genius NX-7010 Gray (31030018405) - фото 1
Мышь Genius NX-7010 Gray (31030018405) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Genius NX-7010 Gray (31030018405) - фото 1
  • Мышь Genius NX-7010 Gray (31030018405) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729952
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Genius NX-7010 Gray (31030018405)
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
39x100x58
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Genius NX-7010 Gray (31030018405)

3-кнопочная мышь беспроводная Genius NX-7010 [31030018405] в черно-сером корпусе из матового пластика практична благодаря неподверженности появлению следов пальцев и других загрязнений. Симметричное устройство подходит для хвата правой или левой рукой. Модель оснащена оптическим светодиодным датчиком BlueEye, разрешение которого можно менять в зависимости от параметров экрана и необходимой скорости перемещения курсора. Доступны 3 значения – 800, 1200 и 1600 dpi. Мышь беспроводная Genius NX-7010 [31030018405] ориентирована на комплектацию универсальных домашних и офисных компьютеров. Устройство с массой 57 г не создает избыточную нагрузку на руку. Мышь подключается к ПК по радиоканалу с помощью миниатюрного USB-приемника сигнала, для хранения которого предусмотрен специальный отсек в корпусе. Источник питания манипулятора – аккумулятор или батарейка AA.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Genius NX-7010 Gray (31030018405)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
39x100x58
Страна производитель
Китай
Описание
3-кнопочная мышь беспроводная Genius NX-7010 [31030018405] в черно-сером корпусе из матового пластика практична благодаря неподверженности появлению следов пальцев и других загрязнений. Симметричное устройство подходит для хвата правой или левой рукой. Модель оснащена оптическим светодиодным датчиком BlueEye, разрешение которого можно менять в зависимости от параметров экрана и необходимой скорости перемещения курсора. Доступны 3 значения – 800, 1200 и 1600 dpi. Мышь беспроводная Genius NX-7010 [31030018405] ориентирована на комплектацию универсальных домашних и офисных компьютеров. Устройство с массой 57 г не создает избыточную нагрузку на руку. Мышь подключается к ПК по радиоканалу с помощью миниатюрного USB-приемника сигнала, для хранения которого предусмотрен специальный отсек в корпусе. Источник питания манипулятора – аккумулятор или батарейка AA.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Genius NX-7010 Gray (31030018405) - купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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