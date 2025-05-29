Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541370
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
74х44х116
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х10
Вес, г.
145
Описание товара Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K)
Беспроводная мышь, оснащена 6 кнопками и колесом прокрутки. Ассиметричный дизайн. Идеально подойдет для вашего компьютера.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
74х44х116
Страна производитель
Китай
Беспроводная мышь, оснащена 6 кнопками и колесом прокрутки. Ассиметричный дизайн. Идеально подойдет для вашего компьютера.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь по приемлемой цене
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая и качественная
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная мышка. Брали для рабочего ноутбука. Со своей задачей справляется и удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Всё Ок\'! Качественно и удобно. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Уже пол года исправно служит. Только батарейки меняй)
Достоинства:
Комментарий:
Удобная не дорогая мышка, качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, уже купил 2 штуки на 2 компьютера.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь беспроводная, ребенок играет несколько месяцев, все работает, качество устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь уже около полугода, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Мышкой очень довольна, работает уже достаточно. Иногда дочь берет в онлайн игры.
Достоинства:
Комментарий:
Обычная мышка, работает как должна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Весь офис пользуется только такой мышкой.
Достоинства:
Комментарий:
Мне мышка очень понравилась, взял в руку и сразу понял то что надо, мое. Очень четко отрабатывает каждое движение и питание всего одна батарейка я доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, не требует никаких особых настроек. Работает на ноутбуке ACER. Ресивер спрятан в отсеке, где находится батарейка. Его необходимо извлечь и установить в USB порт. Мышь быстрая! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышь, огромный плюс, что на батарейках, а не на аккумуляторе, за счет этого не отключается при долгом простое.
Достоинства:
Комментарий:
Для работы покупал. Отзыв хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь за свои деньги. Щёлкает негромко
Достоинства:
Комментарий:
Нормально, средненькая мышь. Покупал для телевизора
Достоинства:
Комментарий:
Проверил, работает. Очень легкая, намного легче моей нынешней Logitech - придется привыкать. Пока положил в запас, Logitech слегка состарилась, но работает, однако запас карман не тянет!
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте! Приятно впечатлён! Все работает! Благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая удобная мышка, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Мышка удобно лежит в руке. Не глючит. Купил две - на работу и дома. Первая уже больше полугода бегает - полет нормальный, без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
мышь понравилась, работает, пришла хорошо упакована.
Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K)
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь по приемлемой цене
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая и качественная
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная мышка. Брали для рабочего ноутбука. Со своей задачей справляется и удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Всё Ок\'! Качественно и удобно. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Уже пол года исправно служит. Только батарейки меняй)
Достоинства:
Комментарий:
Удобная не дорогая мышка, качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, уже купил 2 штуки на 2 компьютера.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь беспроводная, ребенок играет несколько месяцев, все работает, качество устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь уже около полугода, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Мышкой очень довольна, работает уже достаточно. Иногда дочь берет в онлайн игры.
Достоинства:
Комментарий:
Обычная мышка, работает как должна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Весь офис пользуется только такой мышкой.
Достоинства:
Комментарий:
Мне мышка очень понравилась, взял в руку и сразу понял то что надо, мое. Очень четко отрабатывает каждое движение и питание всего одна батарейка я доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, не требует никаких особых настроек. Работает на ноутбуке ACER. Ресивер спрятан в отсеке, где находится батарейка. Его необходимо извлечь и установить в USB порт. Мышь быстрая! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышь, огромный плюс, что на батарейках, а не на аккумуляторе, за счет этого не отключается при долгом простое.
Достоинства:
Комментарий:
Для работы покупал. Отзыв хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь за свои деньги. Щёлкает негромко
Достоинства:
Комментарий:
Нормально, средненькая мышь. Покупал для телевизора
Достоинства:
Комментарий:
Проверил, работает. Очень легкая, намного легче моей нынешней Logitech - придется привыкать. Пока положил в запас, Logitech слегка состарилась, но работает, однако запас карман не тянет!
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте! Приятно впечатлён! Все работает! Благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая удобная мышка, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Мышка удобно лежит в руке. Не глючит. Купил две - на работу и дома. Первая уже больше полугода бегает - полет нормальный, без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
мышь понравилась, работает, пришла хорошо упакована.