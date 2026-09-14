Мышь Оклик 750G черный (1796789)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 750G черный (1796789)
Мышь Oklick — это идеальный выбор для геймеров, ценящих качество и производительность. Стильный черный дизайн прекрасно сочетается с современными игровыми установками. Она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 7200 dpi, что обеспечивает превосходную точность и быстроту реакции в динамичных играх. Мышь весит 122 г и подключается через USB Type-A, обеспечивая стабильное и надежное подключение. Провод длиной 1.8 метра дает свободу движений, а эргономичный дизайн разработан специально для правой руки, обеспечивая комфорт даже во время длительных игровых сессий. Производитель — компания Oklick из Китая, известная качественными и доступными периферийными устройствами для ПК. Эта проводная мышь станет надежным помощником как для профессиональных геймеров, так и для тех, кто просто любит проводить время за играми.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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