Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM26 Silver-White
Мышь A4TECH — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуком. Отличаясь элегантным серебристым дизайном, эта проводная мышь предлагает оптимальное сочетание функциональности и эстетики. С длиной провода 1,5 метра мышь обеспечивает достаточную свободу для комфортной работы, не загромождая пространство вокруг. Подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует быстрое и стабильное соединение, совместимое с большинством современных ноутбуков. Оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает высокую точность и плавность перемещения курсора, что делает работу за компьютером более эффективной и приятной. Такая точность особенно важна при выполнении задач, требующих аккуратности и внимательности. Бренд A4Tech славится своим качеством и долговечностью, и эта модель не является исключением. Это отличное решение для пользователей, ценящих надежность и простоту в использовании.
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Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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