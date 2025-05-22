Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black
Мышь LOGITECH - это высококачественное беспроводное устройство, идеально подходящее для пользователей, ищущих надежность и комфорт. С весом всего 70 г эта мышь гарантирует легкость в использовании без утяжеления руки, что делает работу продолжительной и комфортной. Благодаря использованию интерфейса подключения USB Type-A, мышь отличается простотой подключения и не требует сложных настроек. Она предназначена для использования с персональными компьютерами и подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая универсальность и удобство. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, эта мышь предоставляет пользователю свободу движений, а оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точность и быстроту отклика, что делает её идеальной для повседневных задач. Устройство выполнено в стильном сером цвете, который будет гармонично смотреться на любом рабочем месте. Бренд LOGITECH славится своим качеством и надежностью, и эта мышь тому не исключение.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Достоинства:
Комментарий:
мышка огонь, для работы, игры, советую
Достоинства:
Комментарий:
прислали товар и без гарантийного чека, электронно возможно получить?
Достоинства:
Комментарий:
Это лучшая мышка. особенно для офисной работы. если необходимо работать сразу на 3 ПК.
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел на подарок. Пока проблем нет, именинник доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Мне не понравилась. Дополнительнве кнопки расположены неудобно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Эргономика на высоте! В руке лежит как влитая. Быстрое переключение между двумя устройствами (ради чего и брал). Покрытие soft touch , кнопки тихие . Колесо прокрутки имеет два режима , Однако само колесо довольно свободно болтается вызывая неприятные ощущения, но привыкнуть можно. В целом очень достойная вещь!
Достоинства:
Комментарий:
удобная, новые опции с подключением к 3м компам
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, но сразу не обратил внимания на отзывы, что кнопки громко щелкают. Если это не проблема, то в остальном всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая мышь, которая у меня была, очень удобная!!
Достоинства:
Комментарий:
шикарная мышь! пришло все целое. как мышь для офиса самое оно, особенно если работаешь с большими таблицами или на нескольких устройствах. переключение между устройствами быстрое. если свисток воткнуть в заднюю панель usb то на 3х метрах сигнал начинает теряться - если это важно кому-то - прицепил свисток на удлинитель и вывел перед системным блоком - на 5 метрах ловит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная мышь, но колесико сделано из дешёвого пластика, у m705 лучше
Достоинства:
Комментарий:
фирма, как всегда производит хороший товар.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная мышь, в руке лежит превосходно. Имеет множество преимуществ в виде доп клавиш для переключения окон, копировать вставить(можно настроить под вас другие функции клавиш), регулировка звука дополнительной функцией колесика.
Достоинства:
Комментарий:
Колесико в свободном режиме - слишком чувствительное. Реагирует на перемещения мышки по столу. Дополнительные кнопки - удобные. На Mac заводятся жесты. В целом, если жаба давит брать MX Master, вариант хороший. Своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
мышку брала в подарок, получатель очень доволен. Летает, долго держит заряд. Есть функции настроек под себя, приятная на ощупь и удобно помещается в руке.
Достоинства:
Комментарий:
Для ноута пойдет. Удобна в руке
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь . приятные тактильные впечалтенияи ощущения. сразу зашла. переключение между компами мгновенное и можно донастроить ее .
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отличная, купил по рекомендации друзей. Колесико работает в двух режимах. Пользоваться одно удовольствие. Устройства подхватывает быстро, без сбоев.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мыш, взял на замену такой-же предыдущая отработала 5 лет в условиях работы часов по 10 в день и стала барахлить кнопка правая, всем советую берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Қолданғаныма бірнеше ай болды. Керемет тінтуір
Достоинства:
Комментарий:
Удобная мышь, приятно лежит в руке
Достоинства:
Комментарий:
Функциональная и очень удобна в работе
Достоинства:
Комментарий:
Мышь выше всяких похвал, удобная для руки, в меру большая, работает ровно и чётко. Использую модель и дома, и на работе
Достоинства:
Комментарий:
Мышь- супер, заказал взамен аналогичной. Прошлая прослужила порядка 5 лет и начало отходить резиновое покрытие :( но 5 лет нормальный срок для замены.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь огонь, подхватывает ПО сразу после подключения, что бы все настроить, клевая фитча по перетаскиванию файлов между компами. Неожиданно обнаружил 4ю боковую кнопку, которая дублирует alt+tab
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная мышаня за эти деньги. А так советую серию MX.
Отзывы о товаре Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black
Достоинства:
Комментарий:
мышка огонь, для работы, игры, советую
Достоинства:
Комментарий:
прислали товар и без гарантийного чека, электронно возможно получить?
Достоинства:
Комментарий:
Это лучшая мышка. особенно для офисной работы. если необходимо работать сразу на 3 ПК.
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел на подарок. Пока проблем нет, именинник доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Мне не понравилась. Дополнительнве кнопки расположены неудобно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Эргономика на высоте! В руке лежит как влитая. Быстрое переключение между двумя устройствами (ради чего и брал). Покрытие soft touch , кнопки тихие . Колесо прокрутки имеет два режима , Однако само колесо довольно свободно болтается вызывая неприятные ощущения, но привыкнуть можно. В целом очень достойная вещь!
Достоинства:
Комментарий:
удобная, новые опции с подключением к 3м компам
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, но сразу не обратил внимания на отзывы, что кнопки громко щелкают. Если это не проблема, то в остальном всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая мышь, которая у меня была, очень удобная!!
Достоинства:
Комментарий:
шикарная мышь! пришло все целое. как мышь для офиса самое оно, особенно если работаешь с большими таблицами или на нескольких устройствах. переключение между устройствами быстрое. если свисток воткнуть в заднюю панель usb то на 3х метрах сигнал начинает теряться - если это важно кому-то - прицепил свисток на удлинитель и вывел перед системным блоком - на 5 метрах ловит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная мышь, но колесико сделано из дешёвого пластика, у m705 лучше
Достоинства:
Комментарий:
фирма, как всегда производит хороший товар.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная мышь, в руке лежит превосходно. Имеет множество преимуществ в виде доп клавиш для переключения окон, копировать вставить(можно настроить под вас другие функции клавиш), регулировка звука дополнительной функцией колесика.
Достоинства:
Комментарий:
Колесико в свободном режиме - слишком чувствительное. Реагирует на перемещения мышки по столу. Дополнительные кнопки - удобные. На Mac заводятся жесты. В целом, если жаба давит брать MX Master, вариант хороший. Своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
мышку брала в подарок, получатель очень доволен. Летает, долго держит заряд. Есть функции настроек под себя, приятная на ощупь и удобно помещается в руке.
Достоинства:
Комментарий:
Для ноута пойдет. Удобна в руке
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь . приятные тактильные впечалтенияи ощущения. сразу зашла. переключение между компами мгновенное и можно донастроить ее .
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отличная, купил по рекомендации друзей. Колесико работает в двух режимах. Пользоваться одно удовольствие. Устройства подхватывает быстро, без сбоев.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мыш, взял на замену такой-же предыдущая отработала 5 лет в условиях работы часов по 10 в день и стала барахлить кнопка правая, всем советую берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Қолданғаныма бірнеше ай болды. Керемет тінтуір
Достоинства:
Комментарий:
Удобная мышь, приятно лежит в руке
Достоинства:
Комментарий:
Функциональная и очень удобна в работе
Достоинства:
Комментарий:
Мышь выше всяких похвал, удобная для руки, в меру большая, работает ровно и чётко. Использую модель и дома, и на работе
Достоинства:
Комментарий:
Мышь- супер, заказал взамен аналогичной. Прошлая прослужила порядка 5 лет и начало отходить резиновое покрытие :( но 5 лет нормальный срок для замены.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь огонь, подхватывает ПО сразу после подключения, что бы все настроить, клевая фитча по перетаскиванию файлов между компами. Неожиданно обнаружил 4ю боковую кнопку, которая дублирует alt+tab
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная мышаня за эти деньги. А так советую серию MX.