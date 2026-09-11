Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 15
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 16
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 17
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 18
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 19
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 20
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 21
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 22
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 23
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 24
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 25
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 26
Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серебристый, серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 15
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 17
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 18
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 19
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 20
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 21
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 22
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 23
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 24
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 25
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 26
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654266
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серебристый, серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
64x36x109
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
183

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White

Мышь A4TECH — это надежное и стильное устройство для работы с ПК, выполненное в серебристо-белой цветовой гамме с серыми акцентами. Эта проводная мышь позволяет уверенно работать благодаря своему простому и универсальному подключению через USB Type-A, что делает её легко совместимой с большинством настольных компьютеров и ноутбуков. С легким весом всего 74 грамма и длиной провода 1.5 метра, мышь обеспечивает комфортное использование, не перегружая вашу руку. Встроенный оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и плавное передвижение курсора, что идеально подходит как для работы с текстами и таблицами, так и для веб-сёрфинга. Эта компьютерная мышь от бренда A4TECH сочетает в себе функциональность и элегантный дизайн, что делает её прекрасным выбором для ежедневной работы за компьютером.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серебристый, серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
64x36x109
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это надежное и стильное устройство для работы с ПК, выполненное в серебристо-белой цветовой гамме с серыми акцентами. Эта проводная мышь позволяет уверенно работать благодаря своему простому и универсальному подключению через USB Type-A, что делает её легко совместимой с большинством настольных компьютеров и ноутбуков. С легким весом всего 74 грамма и длиной провода 1.5 метра, мышь обеспечивает комфортное использование, не перегружая вашу руку. Встроенный оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и плавное передвижение курсора, что идеально подходит как для работы с текстами и таблицами, так и для веб-сёрфинга. Эта компьютерная мышь от бренда A4TECH сочетает в себе функциональность и элегантный дизайн, что делает её прекрасным выбором для ежедневной работы за компьютером.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FM26S Icy White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...