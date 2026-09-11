Мышь A4Tech Fstyler FG12 Panda белый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12 Panda белый/черный
Мышь A4TECH — это удобное и надежное устройство для вашего персонального компьютера, обеспечивающее комфортную работу на расстоянии до 15 метров благодаря беспроводному подключению. Она выполнена в стильном белом цвете, что придает ей современный и элегантный вид. Благодаря интерфейсу подключения USB Type-A, мышь подходит для большинства ПК, обеспечивая простоту и удобство в использовании. Оснащенная оптическим сенсором разрешением 1200 dpi, мышь обеспечивает точное и отзывчивое управление курсором, что особенно важно при выполнении задач, требующих высокой точности. Это делает ее отличным выбором как для повседневной работы в офисе, так и для использования дома. Бренд A4Tech славится качественными аксессуарами для компьютеров, и эта модель не стала исключением. Надежное и долговечное устройство подчеркивает высокий стандарт качества, свойственный продукции компании A4Tech.
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Теги товара: Для левшей, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для левшей, Белые
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