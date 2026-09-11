Мышь A4Tech G3-330N черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech G3-330N черный
Мышь A4TECH — это надежное и стильное решение для вашего ПК, созданное для того, чтобы обеспечить комфорт и производительность в работе и развлечениях. Эта беспроводная мышь весом всего 150 г станет отличным дополнением вашего рабочего стола благодаря своему элегантному черному цвету и эргономичному дизайну. Оснащенная современным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, она обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для работы с документами или веб-серфинга. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильную связь на расстоянии до 10 метров. Это позволяет работать с ноутбуком или настольным компьютером без лишних проводов и ограничений. Мышь питается от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Этот девайс от признанного бренда A4Tech идеально подходит для пользователей, которым важны удобство, качество и свобода движений.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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