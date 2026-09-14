Мышь Raskat M007WB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Raskat M007WB
**Мышь Raskat M007WB** Компьютерная мышь Raskat M007WB — это надёжное и удобное устройство, которое станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор с высоким разрешением позволяет точно управлять курсором на экране. * Подключение к компьютеру через USB-порт обеспечивает совместимость с большинством устройств. * Мышь работает на любой поверхности, что делает её удобной для использования на разных столах и даже на коленях. Raskat M007WB подходит как для работы с документами и таблицами, так и для игр. Благодаря своей надёжности и удобству, она станет вашим верным спутником в повседневных задачах.
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Теги товара: С bluetooth, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Белые
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