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Мышь Raskat M007WB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Raskat M007WB

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Мышь Raskat M007WB - фото 3
Мышь Raskat M007WB - фото 4
Мышь Raskat M007WB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Raskat M007WB - фото 1
  • Мышь Raskat M007WB - фото 2
  • Мышь Raskat M007WB - фото 3
  • Мышь Raskat M007WB - фото 4
  • Мышь Raskat M007WB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729446
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Характеристики

Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х26
Вес, кг.
12.81

Описание товара Мышь Raskat M007WB

**Мышь Raskat M007WB** Компьютерная мышь Raskat M007WB — это надёжное и удобное устройство, которое станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор с высоким разрешением позволяет точно управлять курсором на экране. * Подключение к компьютеру через USB-порт обеспечивает совместимость с большинством устройств. * Мышь работает на любой поверхности, что делает её удобной для использования на разных столах и даже на коленях. Raskat M007WB подходит как для работы с документами и таблицами, так и для игр. Благодаря своей надёжности и удобству, она станет вашим верным спутником в повседневных задачах.



Теги товара: С bluetooth, Белые

Отзывы о товаре Мышь Raskat M007WB




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Характеристики
Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
**Мышь Raskat M007WB** Компьютерная мышь Raskat M007WB — это надёжное и удобное устройство, которое станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор с высоким разрешением позволяет точно управлять курсором на экране. * Подключение к компьютеру через USB-порт обеспечивает совместимость с большинством устройств. * Мышь работает на любой поверхности, что делает её удобной для использования на разных столах и даже на коленях. Raskat M007WB подходит как для работы с документами и таблицами, так и для игр. Благодаря своей надёжности и удобству, она станет вашим верным спутником в повседневных задачах.


Теги товара: С bluetooth, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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