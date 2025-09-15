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Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый

26 Отзывы
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Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256006
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х8
Вес, г.
180

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый

Мышь A4TECH — это стильное и функциональное устройство для вашего ПК. Эта беспроводная мышь выполнена в элегантном белом цвете и предназначена для пользователей, предпочитающих держать мышь в правой руке. Она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором. Мышь работает на радиоканале и имеет радиус действия до 10 метров, давая вам свободу передвижения без привязки к проводам. Источником питания служит одна батарейка типа АА, что упрощает замену и обеспечивает длительный срок работы. Вес устройства всего 76 граммов, что делает его удобным в использовании и транспортировке. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, эргономичный дизайн и надежность A4Tech делают эту мышь отличным выбором для ежедневного использования дома или в офисе.



Теги товара: Белые

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый

Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Любимая мышка, старой лет так 7, отнесла ее в офис, а себе новенькую
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Сергей Никола

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная мышка..у меня нет слов.. Бесшумная..тактильно приятная.. отклик очень хороший.. батарея в комплекте..ноут распознал сразу.. цвет приятный.. Очень доволен приобретением.. 10 из 10.. Фирма радует.. хотел югрин заказать..но это и по цене.. соответствует описанию.. Я в восторге Всем добра
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Виктория П.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка изменилась. Заказывала такую же. Воняет пластик, не щелкает. может кому-то это плюс, что бесшумная.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, удобная и качественная мышь. Модель FG30S (S — бесшумная).
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Настоящая. Батарейка в комплекте. Ловит далеко, ни одного раза не дёрнулась. Бесшумная среди бесшумных. Супермен с двух шагов не услышит, нажимаете вы кнопки или нет. Бесшумные все кнопки, т.е. боковые и верхняя тоже. На 10 нажатий обычной шумной мышки вы успеете нажать 15 на этой. Есть клавиатура этой фирмы, работает с 2010, только краска под пробелом стёрлась. И вот эта мышь настоящая качественная вещь, как делали мыши тогда. Например, крышки отсека батареек у других мышек это просто небрежно отлитый кусок пластика, забиваемый без щелчка, а тут одна только крышка как для космической программы. Юсб-передатчик сделан качественно и ровно (прячется в батарейном отсеке, вставлен поперёк, выглядит как выемка с логотипом), есть мыши других фирм, у них передатчики сляпаны буквально криво, с задирами. Эта фирма по качеству не хуже фирмы на букву L, а дизайн всегда был смелее и разнообразнее. На одной дорогой чёрно-золотой батарейке продержится месяцев 5, мб даже до года. Перед покупкой были сомнения из-за \"резинового\" покрытия, ну вы знаете что бывает с этими резинами и бархатными покрытиями, встретился отзыв, что покрытие этой мыши начало лезть, но оказалось, что оно чуть покоцалось около полосок через ПЯТЬ лет. Живьём резиновое покрытие прочное, крепкое и твёрдое, его можно тереть спиртом, оно не пахнет. Прям отлегло, его характеристики словно волшебные. Если учесть то, что моя рука его вообще не касается там где полоски, то оно вечное. Оно не испортит вид в офисе, можете закупать сотнями. Знаете, если бы даже это покрытие лезло ошмётками через неделю и пахло резиной, а бесшумные кнопки становились шумными через месяц(хотя они всё равно будут тише других), то сама мышь настолько качественная, что всё равно была была радость от покупки и покупалась бы снова к другим компьютерам. Хочется купить ещё, из жадности. Если у кого дёргаются мышки или виснут клавиатуры, поставьте новую дорогую батарейку и поищите в поисковике тьму видео с фразой переменные среды, там рассказано как стереть сохранившиеся конфигурации от соединения прошлых мышек.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Даниил И.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная недорогая мышь под среднюю руку. клавиши тихие.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Александра Г.

Достоинства:


Комментарий:
мне нравится, очень мягкая и работает бесшумно, то что надо. единственный возможный минус - резиновое покрытие быстро пачкается
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка, тихая, удобная, в руке лежит хорошо, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер мышь, пользуюсь такой уже много лет. Цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Средняя мышка. При работе имеется небольшая проблема с устойчивостью. Для мужской руки маловата. Поначалу была действительно бесшумная с приятными приглушёнными кликами, но спустя несколько месяцев клики стали громкими, видимо что-то там внутри стёрлось. Курсор периодически улетает сам куда-нибудь к краю экрана.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Студент на компьютерной специальности после нескольких месяцев использования оценил; удобная, достаточно выносливая (постоянная транспортировка в рюкзаке), реакция на нажатия хорошая (рабочая, не игровая), отданых денежек стоит = МОЖНО БРАТЬ смело!
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно лежит в руке, бесшумные клавиши,очень комфортная
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Vitali B.

Достоинства:


Комментарий:
моя киска от этой мышки задурела лучше, чем от вискаса.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Руслан В.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне нормальная мышь для повседневных задач, руке удобно
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Уже третья такая. Легендарная стелс мышка. Клик вообще не слышен относительно других
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Реально бесшумные щелчки, на записи в микрофон за соседним столом не слышно
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Анастасия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Приятно сидит в руке. Нажатие очень тихое. Для офисной работы отлично подошла
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Альберт М.

Достоинства:


Комментарий:
качественная мышка. бесшумная. хорошо лежит в руке. в комплекте есть батарейка.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Раис

Достоинства:


Комментарий:
Прислали мышь не модель FG30, а лучше FG30S - бесшумную, весьма доволен)
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Ксения У.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась мышка. Тихо клацает, заказывала специально без доп кнопки сверху, она мне не нужна. чувствительная. на ощупь приятная, не глючит совсем,после айсера эта мышь мне кажется идеальной.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная бесшумная мышка, пользуюсь сам и дарю всем друзьям
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Красиво,надежно. Проверять на работоспособность буду позже-дополню.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь очень тихая, и приятная в использовании. Действительно можно с клавой подключить к 1 рессиверу. Тормозов нет! Зачет.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пишут, что тихая. А у меня обычная. Клацает, как обычно. Но приятная на ощупь, и в целом хорошо сделана. Не сияет лазером на всю комнату, вообще не светится. Посмотрим, сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Это очень удачная модель, прям постарались для людей те, ктоее создавал. В ней прекрасно всё!
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Andrey M.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая. Тихий клик, почти бесшумно. Пойдет и на малую и на большую руку. Батарейка в комплекте.



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это стильное и функциональное устройство для вашего ПК. Эта беспроводная мышь выполнена в элегантном белом цвете и предназначена для пользователей, предпочитающих держать мышь в правой руке. Она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором. Мышь работает на радиоканале и имеет радиус действия до 10 метров, давая вам свободу передвижения без привязки к проводам. Источником питания служит одна батарейка типа АА, что упрощает замену и обеспечивает длительный срок работы. Вес устройства всего 76 граммов, что делает его удобным в использовании и транспортировке. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, эргономичный дизайн и надежность A4Tech делают эту мышь отличным выбором для ежедневного использования дома или в офисе.


Теги товара: Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Любимая мышка, старой лет так 7, отнесла ее в офис, а себе новенькую
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Сергей Никола

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная мышка..у меня нет слов.. Бесшумная..тактильно приятная.. отклик очень хороший.. батарея в комплекте..ноут распознал сразу.. цвет приятный.. Очень доволен приобретением.. 10 из 10.. Фирма радует.. хотел югрин заказать..но это и по цене.. соответствует описанию.. Я в восторге Всем добра
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Виктория П.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка изменилась. Заказывала такую же. Воняет пластик, не щелкает. может кому-то это плюс, что бесшумная.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, удобная и качественная мышь. Модель FG30S (S — бесшумная).
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Настоящая. Батарейка в комплекте. Ловит далеко, ни одного раза не дёрнулась. Бесшумная среди бесшумных. Супермен с двух шагов не услышит, нажимаете вы кнопки или нет. Бесшумные все кнопки, т.е. боковые и верхняя тоже. На 10 нажатий обычной шумной мышки вы успеете нажать 15 на этой. Есть клавиатура этой фирмы, работает с 2010, только краска под пробелом стёрлась. И вот эта мышь настоящая качественная вещь, как делали мыши тогда. Например, крышки отсека батареек у других мышек это просто небрежно отлитый кусок пластика, забиваемый без щелчка, а тут одна только крышка как для космической программы. Юсб-передатчик сделан качественно и ровно (прячется в батарейном отсеке, вставлен поперёк, выглядит как выемка с логотипом), есть мыши других фирм, у них передатчики сляпаны буквально криво, с задирами. Эта фирма по качеству не хуже фирмы на букву L, а дизайн всегда был смелее и разнообразнее. На одной дорогой чёрно-золотой батарейке продержится месяцев 5, мб даже до года. Перед покупкой были сомнения из-за \"резинового\" покрытия, ну вы знаете что бывает с этими резинами и бархатными покрытиями, встретился отзыв, что покрытие этой мыши начало лезть, но оказалось, что оно чуть покоцалось около полосок через ПЯТЬ лет. Живьём резиновое покрытие прочное, крепкое и твёрдое, его можно тереть спиртом, оно не пахнет. Прям отлегло, его характеристики словно волшебные. Если учесть то, что моя рука его вообще не касается там где полоски, то оно вечное. Оно не испортит вид в офисе, можете закупать сотнями. Знаете, если бы даже это покрытие лезло ошмётками через неделю и пахло резиной, а бесшумные кнопки становились шумными через месяц(хотя они всё равно будут тише других), то сама мышь настолько качественная, что всё равно была была радость от покупки и покупалась бы снова к другим компьютерам. Хочется купить ещё, из жадности. Если у кого дёргаются мышки или виснут клавиатуры, поставьте новую дорогую батарейку и поищите в поисковике тьму видео с фразой переменные среды, там рассказано как стереть сохранившиеся конфигурации от соединения прошлых мышек.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Даниил И.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная недорогая мышь под среднюю руку. клавиши тихие.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Александра Г.

Достоинства:


Комментарий:
мне нравится, очень мягкая и работает бесшумно, то что надо. единственный возможный минус - резиновое покрытие быстро пачкается
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка, тихая, удобная, в руке лежит хорошо, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер мышь, пользуюсь такой уже много лет. Цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Средняя мышка. При работе имеется небольшая проблема с устойчивостью. Для мужской руки маловата. Поначалу была действительно бесшумная с приятными приглушёнными кликами, но спустя несколько месяцев клики стали громкими, видимо что-то там внутри стёрлось. Курсор периодически улетает сам куда-нибудь к краю экрана.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Студент на компьютерной специальности после нескольких месяцев использования оценил; удобная, достаточно выносливая (постоянная транспортировка в рюкзаке), реакция на нажатия хорошая (рабочая, не игровая), отданых денежек стоит = МОЖНО БРАТЬ смело!
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно лежит в руке, бесшумные клавиши,очень комфортная
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Vitali B.

Достоинства:


Комментарий:
моя киска от этой мышки задурела лучше, чем от вискаса.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Руслан В.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне нормальная мышь для повседневных задач, руке удобно
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Уже третья такая. Легендарная стелс мышка. Клик вообще не слышен относительно других
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Реально бесшумные щелчки, на записи в микрофон за соседним столом не слышно
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Анастасия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Приятно сидит в руке. Нажатие очень тихое. Для офисной работы отлично подошла
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Альберт М.

Достоинства:


Комментарий:
качественная мышка. бесшумная. хорошо лежит в руке. в комплекте есть батарейка.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Раис

Достоинства:


Комментарий:
Прислали мышь не модель FG30, а лучше FG30S - бесшумную, весьма доволен)
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Ксения У.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась мышка. Тихо клацает, заказывала специально без доп кнопки сверху, она мне не нужна. чувствительная. на ощупь приятная, не глючит совсем,после айсера эта мышь мне кажется идеальной.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная бесшумная мышка, пользуюсь сам и дарю всем друзьям
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Красиво,надежно. Проверять на работоспособность буду позже-дополню.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь очень тихая, и приятная в использовании. Действительно можно с клавой подключить к 1 рессиверу. Тормозов нет! Зачет.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пишут, что тихая. А у меня обычная. Клацает, как обычно. Но приятная на ощупь, и в целом хорошо сделана. Не сияет лазером на всю комнату, вообще не светится. Посмотрим, сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Это очень удачная модель, прям постарались для людей те, ктоее создавал. В ней прекрасно всё!
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Andrey M.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая. Тихий клик, почти бесшумно. Пойдет и на малую и на большую руку. Батарейка в комплекте.


Мышь A4Tech Fstyler FG30 белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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