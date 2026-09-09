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Мышь A4Tech Fstyler FG10S белый/серый silent беспроводная USB (4but) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FG10S белый/серый silent беспроводная USB (4but)

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Мышь A4Tech Fstyler FG10S белый/серый silent беспроводная USB (4but)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324678
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
167

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10S белый/серый silent беспроводная USB (4but)

Стабильная беспроводная связь. Беспроводное соединение 2.4 ГГц с рабочим расстоянием от 10 до 15 метров. Регулируемый 4-х уровневый режим энергосбережения. Переход в режим сна происходит автоматически, если на протяжении 0.2 с не совершалось никаких действий. Противоскользящее покрытие. Специальная конструкция корпуса мыши обеспечивает надежный захват и фиксацию устройства в ладони. 2000 DPI с 3-уровневой регулировкой. Регулируемое разрешение 1000/1600/2000 DPI. Надежность. Качественные переключатели гарантируют ресурс не менее 5 миллионов кликов. Кнопка питания на нижней панели делает эту беспроводную мышь идеальным спутником в дороге.

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Описание
Стабильная беспроводная связь. Беспроводное соединение 2.4 ГГц с рабочим расстоянием от 10 до 15 метров. Регулируемый 4-х уровневый режим энергосбережения. Переход в режим сна происходит автоматически, если на протяжении 0.2 с не совершалось никаких действий. Противоскользящее покрытие. Специальная конструкция корпуса мыши обеспечивает надежный захват и фиксацию устройства в ладони. 2000 DPI с 3-уровневой регулировкой. Регулируемое разрешение 1000/1600/2000 DPI. Надежность. Качественные переключатели гарантируют ресурс не менее 5 миллионов кликов. Кнопка питания на нижней панели делает эту беспроводную мышь идеальным спутником в дороге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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