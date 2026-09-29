Мышь Logitech M190 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M190 черный
Оснащенная 3 кнопками мышь беспроводная Logitech M190 [910-005923] подходит для комплектации универсальных ноутбуков и стационарных компьютеров, эксплуатируемых дома или в офисе. Оптический датчик устройства характеризуется разрешением 1000 dpi. Такая точность позиционирования курсора достаточна для эффективного использования любого типового программного обеспечения, в том числе – редакторов документов и интернет-браузеров. Мышь беспроводная Logitech M190 [910-005923] использует для соединения с компьютером помехоустойчивый радиоканал. Подключение осуществляется с помощью комплектного мини-ресивера, устанавливаемого в порт USB. Радиус беспроводной связи составляет 10 м. Мышь получает питание от одной батарейки или одного аккумулятора AA. Устройство готово к использованию «из коробки»: батарейка входит в комплект поставки. Корпус мыши симметричен. Устройство рассчитано на хват как правой, так и левой рукой. В числе преимуществ модели – компактность и легкость.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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