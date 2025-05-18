Мышь UGREEN цвет зеленый (90374)
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Характеристики
Описание товара Мышь UGREEN цвет зеленый (90374)
Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Беспроводная компьютерная мышь UGREEN MU001 Portable Wireless Mouse Мышь беспроводная Ugreen MU001 позволит своему обладателю комфортно выполнять рабочие поручения или учебные задачи, не отвлекаясь на посторонние шумы – а все благодаря тому, что ее кнопки не издают ни единого звука в процессе нажатия. Чтобы насладиться всеми преимуществами аксессуара, достаточно лишь установить в соответствующий разъем батарейку типа АА (НЕ входит в комплект!), а после приступить к его использованию. Ugreen MU001 использует беспроводное подключение 2.4G, что делает ее универсальным инструментом управления. Благодаря данному типу подключения мышь может использоваться как со стационарными ПК и ноутбуками на базе ОС Windows или Mac OS. На пластиковый корпус мыши беспроводной Ugreen MU001 нанесено Soft-Touch-покрытие, которое предупреждает скольжение в руке, а также предотвращает появление посторонних загрязнений. «Начинка» верной помощницы представлена оптическим светодиодным сенсором, разрешение которого регулируется при помощи соответствующих кнопок
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
мышь прекрасна, красива сама по себе, бесшумная, а колёсико - металл. Мышью я очень доволен, а вот доставка или продавец, незнаю кто из них - подвели, дата менялась три раза.
Достоинства:
Комментарий:
Пришлось обменять на 2 канальный
Достоинства:
Комментарий:
тихая, легко клавиши нажимать. покрытие приятное, упаковка надёжная
Достоинства:
Комментарий:
Пушка, легкая и удобная, цвет приятный
Достоинства:
Комментарий:
Хватает на год, дальше глючит. Не первый раз беру. Качество очень хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Сама мышка хорошая, но упаковка вскрыта, на скотче (пакетик рваный), на подарок не пойдет. По самой мыше претензий нет, работает мягко.
Достоинства:
Комментарий:
Цвет немного темнее чем на картинке, но для меня это не критично. Подключилась без проблем, реагирует хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная мышь, бесшумная.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь, лёгкая, хорошо лежит в руке
Достоинства:
Комментарий:
Мышь супер, можно отключить, поменять чувствительность, понравилась что по разным поверхностям тоже отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Взял уже три таких. Отзывы пользователей отличные. Для меня минус лишь в том что на колесике нет функции горизонтального скроллинга.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная мышка, компактная, тихая и удобная. Беру 2й раз, ugreen — это уровень.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь,беру уже вторую. Хорошо лежит в руке,приятный цвет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая удобная мышка за свои деньги рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
То. Какой должна быть современная мышка. Легкая. Удобная. Разборная. Компактная. Хорошо лежит в руке. Еще и от известного бренда. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь. Первая где-то год отслужила.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, тихая и приятная на ощупь, как я и хотела
Достоинства:
Комментарий:
Красивый внешний вид, удобная. Клавиши нажимаются мягко
Отзывы о товаре Мышь UGREEN цвет зеленый (90374)
Достоинства:
Комментарий:
мышь прекрасна, красива сама по себе, бесшумная, а колёсико - металл. Мышью я очень доволен, а вот доставка или продавец, незнаю кто из них - подвели, дата менялась три раза.
Достоинства:
Комментарий:
Пришлось обменять на 2 канальный
Достоинства:
Комментарий:
тихая, легко клавиши нажимать. покрытие приятное, упаковка надёжная
Достоинства:
Комментарий:
Пушка, легкая и удобная, цвет приятный
Достоинства:
Комментарий:
Хватает на год, дальше глючит. Не первый раз беру. Качество очень хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Сама мышка хорошая, но упаковка вскрыта, на скотче (пакетик рваный), на подарок не пойдет. По самой мыше претензий нет, работает мягко.
Достоинства:
Комментарий:
Цвет немного темнее чем на картинке, но для меня это не критично. Подключилась без проблем, реагирует хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная мышь, бесшумная.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь, лёгкая, хорошо лежит в руке
Достоинства:
Комментарий:
Мышь супер, можно отключить, поменять чувствительность, понравилась что по разным поверхностям тоже отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Взял уже три таких. Отзывы пользователей отличные. Для меня минус лишь в том что на колесике нет функции горизонтального скроллинга.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная мышка, компактная, тихая и удобная. Беру 2й раз, ugreen — это уровень.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь,беру уже вторую. Хорошо лежит в руке,приятный цвет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая удобная мышка за свои деньги рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
То. Какой должна быть современная мышка. Легкая. Удобная. Разборная. Компактная. Хорошо лежит в руке. Еще и от известного бренда. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь. Первая где-то год отслужила.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, тихая и приятная на ощупь, как я и хотела
Достоинства:
Комментарий:
Красивый внешний вид, удобная. Клавиши нажимаются мягко