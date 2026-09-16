Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031)
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031)
Мышь Acer — это стильное и функциональное решение для пользователей, ценящих комфорт и надежную производительность. Эта беспроводная мышь поддерживает два интерфейса подключения: Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает универсальность и простоту в использовании. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что позволяет комфортно работать, не привязываясь к рабочему месту. Мышь оборудована оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, обеспечивая точное и плавное перемещение курсора на экране. Эргономичный дизайн, адаптированный для правой руки, гарантирует удобство использования даже в течение продолжительного времени. Корпус мыши выполнен в стильном черном цвете, что делает ее отличным дополнением к любому рабочему пространству. Мышь создана специально для работы с ПК и оснащена встроенным аккумулятором, который облегчает использование без постоянной необходимости в замене батареек. С весом всего 90 граммов, она легкая и портативная — идеальный выбор для любого пользователя, ищущего надежное и современное решение от бренда Acer.
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Теги товара: С bluetooth
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Теги товара: С bluetooth
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