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Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031)

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Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031) - фото 2
Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031) - фото 3
Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031) - фото 4
Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031) - фото 5
Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031) - фото 1
  • Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031) - фото 2
  • Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031) - фото 3
  • Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031) - фото 4
  • Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031) - фото 5
  • Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718211
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031)
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х7
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031)

Мышь Acer — это стильное и функциональное решение для пользователей, ценящих комфорт и надежную производительность. Эта беспроводная мышь поддерживает два интерфейса подключения: Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает универсальность и простоту в использовании. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что позволяет комфортно работать, не привязываясь к рабочему месту. Мышь оборудована оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, обеспечивая точное и плавное перемещение курсора на экране. Эргономичный дизайн, адаптированный для правой руки, гарантирует удобство использования даже в течение продолжительного времени. Корпус мыши выполнен в стильном черном цвете, что делает ее отличным дополнением к любому рабочему пространству. Мышь создана специально для работы с ПК и оснащена встроенным аккумулятором, который облегчает использование без постоянной необходимости в замене батареек. С весом всего 90 граммов, она легкая и портативная — идеальный выбор для любого пользователя, ищущего надежное и современное решение от бренда Acer.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
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Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer — это стильное и функциональное решение для пользователей, ценящих комфорт и надежную производительность. Эта беспроводная мышь поддерживает два интерфейса подключения: Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает универсальность и простоту в использовании. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что позволяет комфортно работать, не привязываясь к рабочему месту. Мышь оборудована оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, обеспечивая точное и плавное перемещение курсора на экране. Эргономичный дизайн, адаптированный для правой руки, гарантирует удобство использования даже в течение продолжительного времени. Корпус мыши выполнен в стильном черном цвете, что делает ее отличным дополнением к любому рабочему пространству. Мышь создана специально для работы с ПК и оснащена встроенным аккумулятором, который облегчает использование без постоянной необходимости в замене батареек. С весом всего 90 граммов, она легкая и портативная — идеальный выбор для любого пользователя, ищущего надежное и современное решение от бренда Acer.


Теги товара: С bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031) - стоимость товара 880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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