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Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632)

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Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 5
Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 6
Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 7
Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 6
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 7
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640463
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632)
730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х4
Вес, г.
170

Описание товара Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632)

Мышь Logitech – это современное устройство, изготовленное для удобной работы на ПК. Благодаря своему минимальному весу в 56 граммов, она обеспечивает легкость и комфортность управления в течение всего дня. Беспроводное подключение через радиоканал позволяет свободно перемещаться в радиусе до 10 метров, что дарит дополнительную свободу действий при работе или развлечениях. Logitech использует оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное позиционирование курсора на экране. Это делает мышь идеальной для выполнения повседневных задач на компьютере. Модель представлена в стильной цветовой гамме, сочетая черный и синий цвета, что добавляет устройству современный и элегантный внешний вид. Как и все продукты бренда Logitech, эта мышь отличается высоким качеством исполнения и надежностью. Она станет отличным выбором для пользователей, которым важно удобство и безупречная работа.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech – это современное устройство, изготовленное для удобной работы на ПК. Благодаря своему минимальному весу в 56 граммов, она обеспечивает легкость и комфортность управления в течение всего дня. Беспроводное подключение через радиоканал позволяет свободно перемещаться в радиусе до 10 метров, что дарит дополнительную свободу действий при работе или развлечениях. Logitech использует оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное позиционирование курсора на экране. Это делает мышь идеальной для выполнения повседневных задач на компьютере. Модель представлена в стильной цветовой гамме, сочетая черный и синий цвета, что добавляет устройству современный и элегантный внешний вид. Как и все продукты бренда Logitech, эта мышь отличается высоким качеством исполнения и надежностью. Она станет отличным выбором для пользователей, которым важно удобство и безупречная работа.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632) – стоимость товара 730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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