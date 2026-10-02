Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 324482
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
780 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
160
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but)
Беспроводная мышь A4Tech — это отличный выбор для пользователей ноутбуков, ценящих удобство и функциональность. Эта легкая модель весом всего 67 граммов обеспечивает максимальный комфорт при длительной работе. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что гарантирует высокую точность и плавность перемещения курсора на экране. С помощью радиоканала она обеспечивает стабильное беспроводное подключение, так что вы можете забыть о кабелях и наслаждаться свободой передвижения. Наряду с современным серым дизайном, это делает мышь не только производительным инструментом, но и стильным аксессуаром. Мышь A4Tech идеально подойдет для работы в офисе, дома или в дороге, предоставляя надежное решение для всех ваших задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Беспроводная мышь A4Tech — это отличный выбор для пользователей ноутбуков, ценящих удобство и функциональность. Эта легкая модель весом всего 67 граммов обеспечивает максимальный комфорт при длительной работе. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что гарантирует высокую точность и плавность перемещения курсора на экране. С помощью радиоканала она обеспечивает стабильное беспроводное подключение, так что вы можете забыть о кабелях и наслаждаться свободой передвижения. Наряду с современным серым дизайном, это делает мышь не только производительным инструментом, но и стильным аксессуаром. Мышь A4Tech идеально подойдет для работы в офисе, дома или в дороге, предоставляя надежное решение для всех ваших задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (4but) - стоимость товара 780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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