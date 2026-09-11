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Мышь Genius DX-110 black USB (31010009400) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Genius DX-110 black USB (31010009400)

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Мышь Genius DX-110 black USB (31010009400) - фото 1
Мышь Genius DX-110 black USB (31010009400) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Genius DX-110 black USB (31010009400) - фото 1
  • Мышь Genius DX-110 black USB (31010009400) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
330 руб.  770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569446
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Genius DX-110 black USB (31010009400)

Мышь проводная Genius DX-110 представляет собой универсальное решение для дома и офиса. Данная модель обладает классическим сдержанным дизайном, который легко дополнит любое рабочее место, а эргономичная форма корпуса вкупе с его малым весом и матовым не скользким пластиком обеспечит комфортное использование и уверенный хват. В основе проводной мыши Genius DX-110 используется оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 1000 dpi, что отлично подойдет для повседневной работы в сети Интернет и с документами. Для управления предусмотрено 3 клавиши – 2 стандартных переключателя, а также колесико между ними. Отличительной особенностью модели является высокая надежность и большой рабочий ресурс, что обеспечит длительное использование контроллера. Мышь проводная Genius DX-110 подключается к устройствам при помощи USB-кабеля длиной 1.5 м и может использоваться с любыми компьютерами, ноутбуками и другими совместимыми устройствами. Благодаря прочному внешнему покрытию он отличается устойчивостью к внешним воздействиям. Мышь Genius DX-110 поставляется в цветной картонной коробке.

Отзывы о товаре Мышь Genius DX-110 black USB (31010009400)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь проводная Genius DX-110 представляет собой универсальное решение для дома и офиса. Данная модель обладает классическим сдержанным дизайном, который легко дополнит любое рабочее место, а эргономичная форма корпуса вкупе с его малым весом и матовым не скользким пластиком обеспечит комфортное использование и уверенный хват. В основе проводной мыши Genius DX-110 используется оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 1000 dpi, что отлично подойдет для повседневной работы в сети Интернет и с документами. Для управления предусмотрено 3 клавиши – 2 стандартных переключателя, а также колесико между ними. Отличительной особенностью модели является высокая надежность и большой рабочий ресурс, что обеспечит длительное использование контроллера. Мышь проводная Genius DX-110 подключается к устройствам при помощи USB-кабеля длиной 1.5 м и может использоваться с любыми компьютерами, ноутбуками и другими совместимыми устройствами. Благодаря прочному внешнему покрытию он отличается устойчивостью к внешним воздействиям. Мышь Genius DX-110 поставляется в цветной картонной коробке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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