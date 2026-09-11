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Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey

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Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
720 руб.  1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654258
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey

A4Tech FM10ST silent это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе проводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса USB, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от USB. Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1600 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. A4Tech FM10ST silent отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Описание
A4Tech FM10ST silent это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе проводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса USB, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от USB. Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1600 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. A4Tech FM10ST silent отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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