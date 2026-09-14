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Мышь Оклик 714GM черный (1620717) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 714GM черный (1620717)

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Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 1
Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 2
Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 3
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Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 7
Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 8
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Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 13
Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 14
Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 15
Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 16
Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 17
Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 18
Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 19
Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 1
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 2
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 3
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 4
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 5
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 6
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 7
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 8
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 9
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 10
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 11
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 12
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 13
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 14
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 15
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 16
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 17
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 18
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 19
  • Мышь Оклик 714GM черный (1620717) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727705
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
218

Описание товара Мышь Оклик 714GM черный (1620717)

Игровая мышь Oklick представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для геймеров, ценящих качество и производительность. Черный корпус подчеркивает современный дизайн, а эргономичная форма обеспечивает удобный хват для правой руки, что делает ее незаменимой в длинных игровых сессиях. Основные характеристики мыши Oklick включают в себя высокоточный оптический сенсор с разрешением 3200 dpi, который гарантирует плавное и точное перемещение курсора, обеспечивая полное погружение в игровой процесс. Подключение к ПК осуществляется посредством надежного проводного интерфейса USB Type-A, что обеспечивает стабильную передачу данных и отсутствие задержек. Мышь весит всего 84 г, что обеспечивает легкость и маневренность в управлении. Кабель длиной 1.8 метра обеспечивает свободу движений, не ограничивая вас в действиях. Несмотря на классический дизайн, мышь Oklick лишена бесшумных кнопок, что может быть особенностью для некоторых пользователей. Производителем устройства является Китай, что, в сочетании с высоким качеством сборки и использованием современных технологий, делает эту модель надежным и долговечным выбором для любого геймера.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 714GM черный (1620717)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышь Oklick представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для геймеров, ценящих качество и производительность. Черный корпус подчеркивает современный дизайн, а эргономичная форма обеспечивает удобный хват для правой руки, что делает ее незаменимой в длинных игровых сессиях. Основные характеристики мыши Oklick включают в себя высокоточный оптический сенсор с разрешением 3200 dpi, который гарантирует плавное и точное перемещение курсора, обеспечивая полное погружение в игровой процесс. Подключение к ПК осуществляется посредством надежного проводного интерфейса USB Type-A, что обеспечивает стабильную передачу данных и отсутствие задержек. Мышь весит всего 84 г, что обеспечивает легкость и маневренность в управлении. Кабель длиной 1.8 метра обеспечивает свободу движений, не ограничивая вас в действиях. Несмотря на классический дизайн, мышь Oklick лишена бесшумных кнопок, что может быть особенностью для некоторых пользователей. Производителем устройства является Китай, что, в сочетании с высоким качеством сборки и использованием современных технологий, делает эту модель надежным и долговечным выбором для любого геймера.
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Отзывы


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