Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный
A4TECH представляет беспроводную мышь, идеальную для использования с ПК. Эта модель выделяется своим элегантным белым цветом и эргономичным дизайном, обеспечивающим комфорт при длительной работе. Мышь весит всего 100 грамм, что делает её лёгкой и удобной в использовании. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает широкую совместимость с различными устройствами. Благодаря радиус действия беспроводной связи в 15 метров, вы можете свободно перемещаться по комнате, не беспокоясь о потерях сигнала. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает точное и плавное наведение курсора, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Питание устройства осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости частой замены источника питания. A4TECH создана для тех, кто ценит качество и функциональность. Эта мышь станет отличным помощником в повседневной работе за компьютером.
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Теги товара: Для левшей, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для левшей, Белые
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