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Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный

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Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 15
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 16
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 17
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 18
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 19
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 20
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 21
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 22
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 23
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 24
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 25
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 26
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 3
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 8
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 11
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 15
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 17
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 18
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 19
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 20
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 21
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 22
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 23
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 24
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 25
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 26
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 27
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 28
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499027
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
160

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный

A4TECH представляет беспроводную мышь, идеальную для использования с ПК. Эта модель выделяется своим элегантным белым цветом и эргономичным дизайном, обеспечивающим комфорт при длительной работе. Мышь весит всего 100 грамм, что делает её лёгкой и удобной в использовании. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает широкую совместимость с различными устройствами. Благодаря радиус действия беспроводной связи в 15 метров, вы можете свободно перемещаться по комнате, не беспокоясь о потерях сигнала. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает точное и плавное наведение курсора, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Питание устройства осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости частой замены источника питания. A4TECH создана для тех, кто ценит качество и функциональность. Эта мышь станет отличным помощником в повседневной работе за компьютером.



Теги товара: Для левшей, Белые

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
A4TECH представляет беспроводную мышь, идеальную для использования с ПК. Эта модель выделяется своим элегантным белым цветом и эргономичным дизайном, обеспечивающим комфорт при длительной работе. Мышь весит всего 100 грамм, что делает её лёгкой и удобной в использовании. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает широкую совместимость с различными устройствами. Благодаря радиус действия беспроводной связи в 15 метров, вы можете свободно перемещаться по комнате, не беспокоясь о потерях сигнала. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает точное и плавное наведение курсора, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Питание устройства осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости частой замены источника питания. A4TECH создана для тех, кто ценит качество и функциональность. Эта мышь станет отличным помощником в повседневной работе за компьютером.


Теги товара: Для левшей, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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