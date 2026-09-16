Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
В наличии
Код товара: 718204
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
116 х 62 х 38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
100
Описание товара Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U)
Проводная мышь Acer Nitro OMW400 — это стильный и функциональный аксессуар для компьютера. Она оснащена 6 кнопками, которые позволяют быстро выполнять различные действия. Благодаря регулируемым уровням DPI вы сможете настроить мышь под свои предпочтения и требования к точности и скорости курсора. Мышь имеет яркую подсветку, которая не только выглядит эффектно, но и позволяет легко найти её в темноте. Прочный кабель обеспечивает надёжное соединение с компьютером.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
116 х 62 х 38
Страна производитель
Китай
Проводная мышь Acer Nitro OMW400 — это стильный и функциональный аксессуар для компьютера. Она оснащена 6 кнопками, которые позволяют быстро выполнять различные действия. Благодаря регулируемым уровням DPI вы сможете настроить мышь под свои предпочтения и требования к точности и скорости курсора. Мышь имеет яркую подсветку, которая не только выглядит эффектно, но и позволяет легко найти её в темноте. Прочный кабель обеспечивает надёжное соединение с компьютером.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Мышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U) – стоимость товара 820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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