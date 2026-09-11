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Мышь A4Tech G3-330NS черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech G3-330NS черный

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Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 1
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 2
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 3
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 4
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 5
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 6
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 7
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 8
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 9
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 10
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 11
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 12
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 13
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 14
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 15
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 16
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 17
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 18
Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 1
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 2
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 3
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 4
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 5
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 6
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 7
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 8
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 9
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 10
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 11
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 12
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 13
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 14
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 15
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 16
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 17
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 18
  • Мышь A4Tech G3-330NS черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541423
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech G3-330NS черный
790 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
61х37х120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь A4Tech G3-330NS черный

**A4Tech G3-330NS: беспроводная оптическая мышь для комфортной работы** Представляем вам беспроводную мышь A4Tech G3-330NS. Это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и эффективность в работе. **Основные характеристики:** * Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точное позиционирование курсора на экране. * Беспроводное подключение через USB-адаптер позволяет свободно перемещаться во время работы. * Три кнопки обеспечивают удобство управления основными функциями. * Бесшумное нажатие кнопок (silent) делает работу более приятной и не отвлекает окружающих. Мышь A4Tech G3-330NS — это надёжное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в повседневной работе за компьютером. Благодаря своим характеристикам она обеспечивает высокую точность и скорость перемещения курсора, а также удобство использования. Если вы ищете качественную и надёжную мышь, то A4Tech G3-330NS может стать отличным выбором. Она подойдёт как для домашнего использования, так и для офисной работы.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech G3-330NS черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
61х37х120
Страна производитель
Китай
Описание
**A4Tech G3-330NS: беспроводная оптическая мышь для комфортной работы** Представляем вам беспроводную мышь A4Tech G3-330NS. Это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и эффективность в работе. **Основные характеристики:** * Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точное позиционирование курсора на экране. * Беспроводное подключение через USB-адаптер позволяет свободно перемещаться во время работы. * Три кнопки обеспечивают удобство управления основными функциями. * Бесшумное нажатие кнопок (silent) делает работу более приятной и не отвлекает окружающих. Мышь A4Tech G3-330NS — это надёжное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в повседневной работе за компьютером. Благодаря своим характеристикам она обеспечивает высокую точность и скорость перемещения курсора, а также удобство использования. Если вы ищете качественную и надёжную мышь, то A4Tech G3-330NS может стать отличным выбором. Она подойдёт как для домашнего использования, так и для офисной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech G3-330NS черный - стоимость товара 790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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