Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%740 руб. 1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571766
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
140
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black
Более широкое колесико обеспечивает удобство для пальцев при длительном использовании. Увеличьте время между заменами батарей благодаря энергосберегающим технологиям. Высочайшее качество с гарантией более 12 месяцев. Усовершенствованное мощное беспроводное соединение с частотой 2,4 ГГц на расстоянии до 10-15 метров. Автоматическое 4-уровневое энергосбережение. Она перейдет в спящий режим через 0,2 секунды бездействия. Высочайшее качество гарантирует более 5 миллионов нажатий. 8 жестов для выполнения выбираемых команд горячих клавиш. Позволяет сосредоточиться на текущей задаче и не беспокоить окружающих.
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Более широкое колесико обеспечивает удобство для пальцев при длительном использовании. Увеличьте время между заменами батарей благодаря энергосберегающим технологиям. Высочайшее качество с гарантией более 12 месяцев. Усовершенствованное мощное беспроводное соединение с частотой 2,4 ГГц на расстоянии до 10-15 метров. Автоматическое 4-уровневое энергосбережение. Она перейдет в спящий режим через 0,2 секунды бездействия. Высочайшее качество гарантирует более 5 миллионов нажатий. 8 жестов для выполнения выбираемых команд горячих клавиш. Позволяет сосредоточиться на текущей задаче и не беспокоить окружающих.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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