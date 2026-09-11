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Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black

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Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
740 руб.  1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571766
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
140

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black

Более широкое колесико обеспечивает удобство для пальцев при длительном использовании. Увеличьте время между заменами батарей благодаря энергосберегающим технологиям. Высочайшее качество с гарантией более 12 месяцев. Усовершенствованное мощное беспроводное соединение с частотой 2,4 ГГц на расстоянии до 10-15 метров. Автоматическое 4-уровневое энергосбережение. Она перейдет в спящий режим через 0,2 секунды бездействия. Высочайшее качество гарантирует более 5 миллионов нажатий. 8 жестов для выполнения выбираемых команд горячих клавиш. Позволяет сосредоточиться на текущей задаче и не беспокоить окружающих.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG12S Black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Описание
Более широкое колесико обеспечивает удобство для пальцев при длительном использовании. Увеличьте время между заменами батарей благодаря энергосберегающим технологиям. Высочайшее качество с гарантией более 12 месяцев. Усовершенствованное мощное беспроводное соединение с частотой 2,4 ГГц на расстоянии до 10-15 метров. Автоматическое 4-уровневое энергосбережение. Она перейдет в спящий режим через 0,2 секунды бездействия. Высочайшее качество гарантирует более 5 миллионов нажатий. 8 жестов для выполнения выбираемых команд горячих клавиш. Позволяет сосредоточиться на текущей задаче и не беспокоить окружающих.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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