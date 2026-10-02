Мышь Logitech M190 красный/черный
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M190 красный/черный
Мышь LOGITECH представляет собой удобное и надежное устройство ввода, идеально подходящее для повседневного использования с ПК. Выполненная в стильном сочетании красного и черного цветов, эта беспроводная мышь привлекает внимание своим современным дизайном. С весом всего 90 грамм, она легкая и комфортная в использовании, практически не утомляя руку даже при длительной работе. Преимущество мыши LOGITECH в универсальности хвата, поскольку она подходит как для правшей, так и для левшей, что обеспечивает удобство и эргономичность для всех пользователей. Особенностью данной модели является её беспроводное подключение через радиоканал, что обеспечивает свободное перемещение в радиусе до 10 метров от компьютера. Сенсор устройства имеет разрешение 1000 dpi, что гарантирует плавное и точное передвижение курсора на экране. Оптический сенсор обеспечивает надежную работу на различных поверхностях, что делает мышь еще более универсальной. Для питания устройства используется всего одна батарейка типа AA, что обеспечивает длительное время автономной работы без необходимости частой замены элементов питания. Мышь LOGITECH — это надежный выбор для пользователей, ценящих качество, комфорт и функциональность в одном устройстве.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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