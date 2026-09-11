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Мышь беспроводная Logitech M185 grey (910-002238) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Logitech M185 grey (910-002238)

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Мышь беспроводная Logitech M185 grey (910-002238) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech M185 grey (910-002238) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech M185 grey (910-002238) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech M185 grey (910-002238) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь беспроводная Logitech M185 grey (910-002238) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech M185 grey (910-002238) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech M185 grey (910-002238) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech M185 grey (910-002238) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497843
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
60х39х99
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь беспроводная Logitech M185 grey (910-002238)

Мышь беспроводная Logitech M185 серая [910-002238] – простая и надежная модель с перестройкой хвата на левую руку. Подключение через USB-ресивер не требует установки ПО, а радиус действия в 10 м упрощает управление ноутбуком и ТВ. Симметричный пластиковый корпус удобно лежит в ладони, не вызывая излишней усталости. Устройство Logitech M185 оснащено тремя стандартными кнопками управления и плавным скроллом прокрутки. Мышь совместима с большинством ОС, включается моментально после установки ресивера. Благодаря автопереходу в спящий режим при бездействии одной пальчиковой батарейки хватит на целый год.



Теги товара: для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M185 grey (910-002238)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
60х39х99
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech M185 серая [910-002238] – простая и надежная модель с перестройкой хвата на левую руку. Подключение через USB-ресивер не требует установки ПО, а радиус действия в 10 м упрощает управление ноутбуком и ТВ. Симметричный пластиковый корпус удобно лежит в ладони, не вызывая излишней усталости. Устройство Logitech M185 оснащено тремя стандартными кнопками управления и плавным скроллом прокрутки. Мышь совместима с большинством ОС, включается моментально после установки ресивера. Благодаря автопереходу в спящий режим при бездействии одной пальчиковой батарейки хватит на целый год.


Теги товара: для дизайнеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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