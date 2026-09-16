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Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Glory GM-514 white (52513)

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Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 1
Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 2
Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 3
Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 4
Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 5
Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 6
Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 7
Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 1
  • Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 2
  • Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 3
  • Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 4
  • Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 5
  • Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 6
  • Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 7
  • Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727499
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender Glory GM-514 white (52513)
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Defender Glory GM-514 white (52513)

Мышь Defender — это современное сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, она обеспечивает высокую точность и плавность движений, что делает её идеальной для работы и игр. Эта модель поддерживает беспроводное подключение, что значительно увеличивает свободу движений. Радиус действия составляет 10 метров, позволяя комфортно работать на расстоянии от устройства. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает совместимость с большинством ПК. Мышь имеет эргономичный дизайн, адаптированный для правой руки, что обеспечивает комфортное использование даже в течение длительного времени. Белый цвет придаёт устройству элегантный и современный вид. Питается эта мышь от встроенного аккумулятора, который поддерживает долгую работу без необходимости частой подзарядки, что будет особенно полезно для активных пользователей. Несмотря на все свои функции, весит она всего 120 граммов, что делает её лёгкой и удобной в использовании. Мышь не оснащена бесшумными кнопками, но это компенсируется качеством сборки и откликом при нажатии. Бренд Defender известен своим надёжным и продуманным подходом к разработке периферийных устройств, и эта мышь не исключение. Отличный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и удобства.



Теги товара: Белые

Отзывы о товаре Мышь Defender Glory GM-514 white (52513)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Defender — это современное сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, она обеспечивает высокую точность и плавность движений, что делает её идеальной для работы и игр. Эта модель поддерживает беспроводное подключение, что значительно увеличивает свободу движений. Радиус действия составляет 10 метров, позволяя комфортно работать на расстоянии от устройства. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает совместимость с большинством ПК. Мышь имеет эргономичный дизайн, адаптированный для правой руки, что обеспечивает комфортное использование даже в течение длительного времени. Белый цвет придаёт устройству элегантный и современный вид. Питается эта мышь от встроенного аккумулятора, который поддерживает долгую работу без необходимости частой подзарядки, что будет особенно полезно для активных пользователей. Несмотря на все свои функции, весит она всего 120 граммов, что делает её лёгкой и удобной в использовании. Мышь не оснащена бесшумными кнопками, но это компенсируется качеством сборки и откликом при нажатии. Бренд Defender известен своим надёжным и продуманным подходом к разработке периферийных устройств, и эта мышь не исключение. Отличный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и удобства.


Теги товара: Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Glory GM-514 white (52513) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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