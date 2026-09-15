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Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte

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Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
бежевый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
940 руб.  1 400 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654262
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte
940 руб. -33%
1 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
бежевый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Габариты (ШxВxД), мм
64 x 109 x 36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
167

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte

Мышь A4Tech — это надежный и стильный выбор для вашего ПК, обладающий всеми необходимыми характеристиками для комфортной работы. Выполненная в приятном бежевом цвете, эта мышь станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Подключение осуществляется через провод с интерфейсом USB Type-A длиной 1.5 метра, обеспечивая стабильное соединение без помех. Модель оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, который обеспечивает точное и плавное движение курсора. Несмотря на проводное подключение, мышь обладает впечатляющим радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, что говорит о её универсальности и современных технологиях производства. С весом всего 74 грамма, мышь A4Tech не вызовет усталости даже при длительном использовании. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежность, качество и удобство в сочетании с элегантным дизайном.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
бежевый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Габариты (ШxВxД), мм
64 x 109 x 36
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это надежный и стильный выбор для вашего ПК, обладающий всеми необходимыми характеристиками для комфортной работы. Выполненная в приятном бежевом цвете, эта мышь станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Подключение осуществляется через провод с интерфейсом USB Type-A длиной 1.5 метра, обеспечивая стабильное соединение без помех. Модель оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, который обеспечивает точное и плавное движение курсора. Несмотря на проводное подключение, мышь обладает впечатляющим радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, что говорит о её универсальности и современных технологиях производства. С весом всего 74 грамма, мышь A4Tech не вызовет усталости даже при длительном использовании. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежность, качество и удобство в сочетании с элегантным дизайном.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte - купить по цене 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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