Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная USB (6but)
A4Tech Fstyler FG30S — стильная и функциональная беспроводная мышь с бесшумными кнопками и расширенными возможностями. Яркий серо-оранжевый дизайн добавит индивидуальности вашему рабочему месту, а эргономичная форма обеспечит комфорт при длительном использовании. Тихая работа (Silent Click) Бесшумные основные кнопки позволяют использовать мышь в офисе, дома или в библиотеке, не мешая окружающим. Отличный выбор для спокойной и продуктивной работы. Беспроводное подключение 2.4 ГГц Работает через компактный USB-ресивер с частотой 2.4 ГГц, обеспечивая стабильную и быструю передачу сигнала без задержек на расстоянии до 10 метров. Высокоточный сенсор 2000 DPI Оптический сенсор с разрешением до 2000 DPI обеспечивает точное позиционирование курсора. Переключаемое разрешение позволяет адаптироваться под разные задачи — от офисной работы до мультимедиа. 6 кнопок для расширенной функциональности Мышь оснащена 6 кнопками, включая боковые клавиши «вперед/назад» — удобно для интернет-серфинга и навигации по документам. Энергоэффективность и удобство Модель поддерживает автоматическое отключение при бездействии, что помогает экономить заряд батареи. Компактный симметричный корпус подойдет для правшей и левшей.
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Теги товара: Для ноутбука
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Для ноутбука
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