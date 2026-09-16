Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032)
Стильный и современный аксессуар, созданный для тех, кто ценит качество и удобство в каждодневной работе. Её лаконичный дизайн гармонично вписывается в любой офисный или домашний интерьер, а используемые материалы обеспечивают долговечность и надежность. Эта мышь оснащена высокой точностью перемещения благодаря оптическому сенсору, что делает её идеальным инструментом для работы, игр и мультимедийных приложений. Эргономичная форма обеспечивает комфорт даже при длительном использовании, позволяя избежать усталости рук. Acer OMR310 имеет интуитивно понятные элементы управления, что позволяет быстро настраивать функции под себя. Надежное беспроводное соединение обеспечивает свободу движений и отсутствие проводов на рабочем месте. С мышью Acer OMR310 вы сможете не только повысить свою продуктивность, но и добавить нотку стиля в повседневные задачи. Это отличный выбор для тех, кто хочет объединить функциональность и элегантность в одном устройстве
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитМышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709)
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитМышь Redragon Gainer оптика
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитМышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитНабор мышь+коврик Redragon M601WL
-
В наличииЦена 940 руб. 1 400 руб.235 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитМышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033)
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553)
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитМышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459)
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB12 белый/черный
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитМышь SteelSeries Rival 100 Proton (62340)
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитМышь Оклик 409MW графитовый (2007545)
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитМышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь Acer OMR310 темно-серый (ZL.MCECC.032)