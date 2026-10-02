Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый
Представляем вашему вниманию беспроводную мышь A4TECH, которая сочетает в себе современный дизайн, продуманный функционал и высокую точность работы. Эта мышь весом всего 76 грамм идеально подходит для пользователей, предпочитающих правосторонний хват. Благодаря радиус действия беспроводной связи до 10 метров, устройство обеспечивает свободу перемещения и комфортное использование на рабочем месте или дома. Мышь выполнена в элегантном сером цвете, который отлично дополнит любой стиль рабочего пространства. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает высокую чувствительность и точность, что делает ее эффективным инструментом для повседневных задач на ПК. Хотя данная модель не оснащена бесшумными кнопками, она остается надежным выбором для тех, кто ищет баланс между функциональностью и простотой. Она подключается через радиоканал и питание осуществляется от батареек, что дополнительно улучшает ее мобильность и удобство использования. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, и эта мышь не является исключением. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и надежность в работе.
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