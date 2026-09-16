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Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545)

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Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - фото 2
Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - фото 3
Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - фото 4
Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - фото 5
Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - фото 6
Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - фото 1
  • Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - фото 2
  • Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - фото 3
  • Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - фото 4
  • Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - фото 5
  • Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - фото 6
  • Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727445
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545)
1 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545)

Мышь Oklick — это универсальное беспроводное устройство, сочетающее в себе элегантный дизайн и современные технологии. Выполненная в стильном сером цвете, она подходит как для правшей, так и для левшей благодаря симметричной форме корпуса. Благодаря радиусу действия беспроводной связи в 10 метров, она обеспечивает свободу перемещения и надежное подключение через Bluetooth и USB Type-A. Мышь оснащена бесшумными кнопками, что позволяет работать в тишине, не отвлекаясь от задач. Оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и плавное управление курсором на различных поверхностях. Устройство питается от одной батарейки типа АА, что делает его экономичным и удобным в использовании. С весом всего 57 грамм, мышь Oklick становится незаменимым помощником как в офисной работе, так и в развлекательных задачах, делая каждое взаимодействие с компьютером комфортным и эффективным.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это универсальное беспроводное устройство, сочетающее в себе элегантный дизайн и современные технологии. Выполненная в стильном сером цвете, она подходит как для правшей, так и для левшей благодаря симметричной форме корпуса. Благодаря радиусу действия беспроводной связи в 10 метров, она обеспечивает свободу перемещения и надежное подключение через Bluetooth и USB Type-A. Мышь оснащена бесшумными кнопками, что позволяет работать в тишине, не отвлекаясь от задач. Оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и плавное управление курсором на различных поверхностях. Устройство питается от одной батарейки типа АА, что делает его экономичным и удобным в использовании. С весом всего 57 грамм, мышь Oklick становится незаменимым помощником как в офисной работе, так и в развлекательных задачах, делая каждое взаимодействие с компьютером комфортным и эффективным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Оклик 409MW графитовый (2007545) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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