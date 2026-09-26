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Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB

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Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 2
Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 3
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Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 5
Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 6
Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 7
Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 8
Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 9
Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 10
Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 11
Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 1
  • Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 2
  • Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 3
  • Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 4
  • Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 5
  • Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 6
  • Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 7
  • Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 8
  • Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 9
  • Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 10
  • Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 11
  • Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 157264
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
60x39x99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х4
Вес, г.
130

Описание товара Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB

Мышь LOGITECH – это универсальное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С весом всего 75 г, она удобна в использовании и не вызывает усталости при длительной работе. Работает по беспроводной связи с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и комфорт. Мышь оснащена надежным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, который позволяет точно и плавно управлять курсором. Подключение осуществляется через радиоканал, что делает процесс установки простым и быстрым. Выполненная в стильном сером цвете, эта мышь от бренда Logitech станет идеальным дополнением к вашему рабочему месту или домашнему офису.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
60x39x99 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь LOGITECH – это универсальное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С весом всего 75 г, она удобна в использовании и не вызывает усталости при длительной работе. Работает по беспроводной связи с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и комфорт. Мышь оснащена надежным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, который позволяет точно и плавно управлять курсором. Подключение осуществляется через радиоканал, что делает процесс установки простым и быстрым. Выполненная в стильном сером цвете, эта мышь от бренда Logitech станет идеальным дополнением к вашему рабочему месту или домашнему офису.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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