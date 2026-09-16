Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459)
Мышь Logitech — это надежный и стильный аксессуар для вашего ПК, который сочетает в себе современные технологии и эргономичный дизайн. Эта беспроводная мышь весом всего 76 грамм обеспечивает легкость и удобство в использовании, что делает её отличным выбором для ежедневной работы и развлечений. Подсоединение мыши к устройству осуществляется посредством Bluetooth, что избавляет от необходимости использования дополнительных кабелей и адаптеров. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, обеспечивая свободу перемещения и комфортное использование без ограничений. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для выполнения различных задач — от офисной работы до интернет-серфинга. Серый цвет мыши придаёт устройству стильный и современный вид, который будет отлично сочетаться с любым рабочим местом. Эта мышь от Logitech, признанного лидера в производстве компьютерной периферии, идеально подходит для использования с персональными компьютерами, обеспечивая комфорт и эффективность в работе.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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