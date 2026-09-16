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Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459)

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Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459) - фото 1
Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459) - фото 2
Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459) - фото 3
Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459) - фото 4
Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459) - фото 1
  • Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459) - фото 2
  • Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459) - фото 3
  • Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459) - фото 4
  • Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723088
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459)
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459)

Мышь Logitech — это надежный и стильный аксессуар для вашего ПК, который сочетает в себе современные технологии и эргономичный дизайн. Эта беспроводная мышь весом всего 76 грамм обеспечивает легкость и удобство в использовании, что делает её отличным выбором для ежедневной работы и развлечений. Подсоединение мыши к устройству осуществляется посредством Bluetooth, что избавляет от необходимости использования дополнительных кабелей и адаптеров. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, обеспечивая свободу перемещения и комфортное использование без ограничений. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для выполнения различных задач — от офисной работы до интернет-серфинга. Серый цвет мыши придаёт устройству стильный и современный вид, который будет отлично сочетаться с любым рабочим местом. Эта мышь от Logitech, признанного лидера в производстве компьютерной периферии, идеально подходит для использования с персональными компьютерами, обеспечивая комфорт и эффективность в работе.



Теги товара: С bluetooth, Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это надежный и стильный аксессуар для вашего ПК, который сочетает в себе современные технологии и эргономичный дизайн. Эта беспроводная мышь весом всего 76 грамм обеспечивает легкость и удобство в использовании, что делает её отличным выбором для ежедневной работы и развлечений. Подсоединение мыши к устройству осуществляется посредством Bluetooth, что избавляет от необходимости использования дополнительных кабелей и адаптеров. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, обеспечивая свободу перемещения и комфортное использование без ограничений. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для выполнения различных задач — от офисной работы до интернет-серфинга. Серый цвет мыши придаёт устройству стильный и современный вид, который будет отлично сочетаться с любым рабочим местом. Эта мышь от Logitech, признанного лидера в производстве компьютерной периферии, идеально подходит для использования с персональными компьютерами, обеспечивая комфорт и эффективность в работе.


Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459) - этот товар вы можете купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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