Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but)
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but)
Мышь A4TECH представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности, предназначенное для ноутбуков. Эта беспроводная оптическая мышь отличается изысканным дизайном в бело-серых тонах, который прекрасно дополнит ваш портативный компьютер. Благодаря весу всего 76 г, устройство легко транспортировать и удобно использовать в любых условиях. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, который обеспечивает плавное и точное движение курсора на экране. Это делает ее подходящей для самых разнообразных задач, от работы с документами до просмотра веб-страниц и даже легких игр. Питание осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Беспроводное подключение избавляет от лишних проводов и помогает поддерживать порядок на рабочем столе. Бренд A4Tech, известный своим вниманием к качеству и инновациям, предлагает надежное и долговечное решение для тех, кто ценит комфорт и практичность в повседневной работе.
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Теги товара: Для ноутбука, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Белые
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