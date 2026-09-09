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Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but)

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Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
белый, серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324748
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
белый, серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
70 x 105 x 42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х6
Вес, г.
150

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but)

Мышь A4TECH представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности, предназначенное для ноутбуков. Эта беспроводная оптическая мышь отличается изысканным дизайном в бело-серых тонах, который прекрасно дополнит ваш портативный компьютер. Благодаря весу всего 76 г, устройство легко транспортировать и удобно использовать в любых условиях. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, который обеспечивает плавное и точное движение курсора на экране. Это делает ее подходящей для самых разнообразных задач, от работы с документами до просмотра веб-страниц и даже легких игр. Питание осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Беспроводное подключение избавляет от лишних проводов и помогает поддерживать порядок на рабочем столе. Бренд A4Tech, известный своим вниманием к качеству и инновациям, предлагает надежное и долговечное решение для тех, кто ценит комфорт и практичность в повседневной работе.



Теги товара: Для ноутбука, Белые

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG30S белый/серый silent беспроводная USB (6but)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
белый, серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
70 x 105 x 42
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Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности, предназначенное для ноутбуков. Эта беспроводная оптическая мышь отличается изысканным дизайном в бело-серых тонах, который прекрасно дополнит ваш портативный компьютер. Благодаря весу всего 76 г, устройство легко транспортировать и удобно использовать в любых условиях. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, который обеспечивает плавное и точное движение курсора на экране. Это делает ее подходящей для самых разнообразных задач, от работы с документами до просмотра веб-страниц и даже легких игр. Питание осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Беспроводное подключение избавляет от лишних проводов и помогает поддерживать порядок на рабочем столе. Бренд A4Tech, известный своим вниманием к качеству и инновациям, предлагает надежное и долговечное решение для тех, кто ценит комфорт и практичность в повседневной работе.


Теги товара: Для ноутбука, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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